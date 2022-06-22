Пять факторов, которые могут привести к раку поджелудочной

Выживаемость при раке поджелудочной железы довольно низкая. Поэтому важно сразу же заботиться о своём здоровье и делать всё, чтобы избежать этого заболевания. Вот какие факторы могут привести к раку.

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Есть пять признаков того, что вероятность развития рака поджелудочной железы именно у вас - крайне высокая.

Генетика

Учёные обнаружили шесть генетических мутаций, которые влияют на развитие рака поджелудочной. Опубликованы результаты этого исследования были в издании JAMA.

Злоупотребление алкогольными напитками

Из-за этого может возникнуть хронический панкреатит. Причём это состояние связано с раком поджелудочной железы. Но возникают эти болезни в случае, если человек пьёт много спиртного длительное время.

Ожирение

Многие люди, у которых диагностируют рак поджелудочной либо молочной железы, также страдают ожирением или имеют лишний вес.

Сахарный диабет второго типа

Специалисты подчёркивают, что до 80 процентов пациентов, у которых выявили рак поджелудочной, имеют или диабет второго типа, или проблемы с восприятием организмом сахара.

Курение

У курильщиков вероятность развития рака поджелудочной железы повышается примерно в два раза. Также считается, что примерно в 25 процентах случаев эта болезнь возникает из-за курения сигарет. Отрицательно влияют на здоровье и бездымные табачные изделия, а также сигары.