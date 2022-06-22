Может ли курение вейпов привести к импотенции

За последние годы электронные сигареты стали пользоваться небывалой популярностью. Заядлые курильщики отказываются от сигарет в пользу вейпов и их аналогов, считая, что таким образом наносят меньше вреда здоровью.

Фото: AdobeStock AdobeStock

Однако это не так. Более того, эксперты из университетов США провели исследование и выяснили, что курение электронных сигарет крайне негативно сказывается на мужской потенции. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В исследовании поучаствовали 13 711 мужчин от 20 до 65 лет. Они прошли опрос, в котором рассказали о своих проблемах с потенцией, вредных привычках, хронических заболеваниях и других нюансах здоровья. Возможная связь использования электронных сигарет и эректильной дисфункции проверялась в моделях многомерной логистической регрессии в полной и ограниченной выборках с поправкой на несколько факторов риска.

В ходе работы ученые выяснили, что мужчины, которые курят вейпы и электронные сигареты, в среднем страдают от эректильной дисфункции вдвое чаще, чем те, кто никогда не пользовался ЭСДН (электронные системы доставки никотина).