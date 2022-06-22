Кардиолог назвал главные факторы риска болезней сердца

— На втором месте я бы расположил сахарный диабет. Считается, что это эндокринологическое заболевание, но люди с диабетом в четыре раза чаще умирают от инфаркта. На третьем месте — высокий уровень холестерина и гипертония, они отнимают 5-7 лет от продолжительности жизни. Гиподинамия, или низкая подвижность, отнимает от 3 до 7 лет жизни, как и избыточный вес — они также занимают третью строчку,