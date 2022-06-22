Болезни, которые могут скрываться за ленью

URA.RU печатает интервью с терапевтом, главным врачом клиники “Ваш Доктор” Татьяной Романенко, которая рассказала, что лень может указывать на проблемы со щитовидной железой, а также на наличие хронических заболеваний.

“Лень – это нежелание что-то делать. Естественно, когда это происходит, мы стараемся исключить какие-то веские причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз. При этом заболевании у человека развивается апатия, лень, общая слабость. Также причиной лени могут быть хронические заболевания”,

Также, по мнению клинического психолога, члена Российского психологического общества Маргариты Дворкиной, лень может свидетельствовать о депрессии. Врач говорит, что если утром нет настроения и нет сил встать с постели, то нельзя исключать причины психологического характера.

Она считает, что лени как таковой не существует, а есть отсутствие внешней или внутренней мотивации. Человек хотел бы что-то сделать, но у него нет сил на это. Тем не менее, по словам врача, в обществе существуют стереотипы, когда говорят, что объективных причин нет, а есть простая лень.