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2 часа назад

Какие овощи могут привести к раку пищевода

Ferra.ru

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, что маринованные овощи могут спровоцировать рак пищевода.

Какие овощи могут привести к раку пищевода
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист отметил, что речь идёт о плоскоклеточном раке. Также Воробьев сослался на материалы, в которых говорится о том, что маринованные овощи увеличивают риск развития рака пищевода в 2 раза.

Не менее важны и исследования канцерогенности таких продуктов. При исследовании на грызунах выяснилось, что экстракты маринованных овощей крайне негативно влияют на пищевод, вызывая гиперплазию и дисплазию в эпителии, что и привходит к раку.

«Объединённые результаты исследований предполагают двукратное увеличение риска рака из-за маринованных овощей»,

— подчерул Воробьев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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