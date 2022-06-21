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54 минуты назад

Дерматологи раскрыли пользу пота для кожи

Lenta.ruиещё 1

Дерматологи и доктора медицинских наук из США Мелани Пальм и Кэтлин Вискузи раскрыли пользу пота для кожи. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Дерматологи раскрыли пользу пота для кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Пальм, в первую очередь потоотделение выполняет функцию охлаждения тела человека.

«Когда температура тела повышается, потовые железы выделяют влагу, которая покрывает поверхность кожного покрова. Затем она испаряется, охлаждая нашу кожу и снижая ее температуру», — рассказала она и опровергла распространенное заблуждение о том, что с потом из организма выводятся токсины.

«Токсичные металлы, такие как ртуть, не выводятся через кожу. Есть гораздо более важные системы органов, эффективные при детоксикации, например, наша печень, почки и кишечник», — пояснила Пальм.

Вдобавок дерматолог Вискузи привела еще несколько доказательств того, что пот полезен для кожи тела. Врач указала на ошибочное суждение о том, упомянутое явление вызывает прыщи на лице. Вискузи объяснила, что пот, напротив, помогает порам активно работать, чтобы очиститься от скопившейся грязи и жира. «Кроме того, пот содержит пептиды, которые защищают кожу от микробов и бактерий, вызывающих прыщи», — уточнила доктор и предупредила, что пот может вызвать высыпания лишь в том случае, когда он высыхает на коже.

В заключение специалисты порекомендовали вытирать пот с лица чистым полотенцем и носить одежду из хлопка, чтобы избежать появление акне на коже лица и тела.

Раннее в июне американские дерматологи Папри Саркар и Сью Ви назвали основные причины появления высыпаний на теле. Так, специалистки рассказали, что прыщи на теле и лице образуются из-за гормонального сбоя, забитых пор, стресса, генетики и неправильной диеты.

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