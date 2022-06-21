Как понять, что пора к кардиологу, и как часто нужно его посещать

Даже кашель и храп могут говорить о серьёзных проблемах с сердцем.

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Дискомфорт за грудиной — одна из наиболее распространённых жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачу. При этом подразумевается не только боль, но и разного рода неприятные ощущения (замирания и перебои в работе сердца), которые сопровождаются одышкой, повышением давления, учащением пульса.

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Появление болей в сердце характерно для стенокардии, инфаркта, аневризмы аорты и других патологий сердца. Так, при стенокардии возникают сильные боли, чувство жжения и сдавленности в грудной клетке. Такие симптомы чаще возникают при эмоциональном или физическом перенапряжении и продолжаются не более 15 минут.

При инфаркте боль выражена сильнее, длится более 15 минут, может сопровождаться тошнотой и слабостью. В отдельных случаях инфаркт не сопровождают болевые симптомы, например, при сахарном диабете. При аневризме аорты возникает очень сильная боль, которую пациенты описывают как раздирающую, жгучую. Определить её локализацию трудно, она может отдавать в шею, живот, спину, руки, ноги. Все эти симптомы требуют неотложного обращения за медицинской помощью.

О том, как отличить боли в груди от болей в сердце, рассказали в материале ниже.

Однако проблемы с сердцем не всегда проявляются сильными болями за грудиной. Часто о них говорят неожиданные симптомы.

Кашель

Мы привыкли относить кашель к симптомам болезней органов дыхания. Но он может указывать и на проблемы с сердцем. Если кашель не поддаётся лечению при использовании препаратов, он может быть признаком развивающейся сердечной недостаточности. Такой кашель чаще возникает в ночное время, может сопровождаться прожилками крови в мокроте. Резко возникший кашель, который сопровождает пенистая мокрота, — признак астматического варианта инфаркта миокарда.

Отёки

Помимо заболеваний почек и эндокринной системы, отёки сопровождают заболевания сердца, когда орган не может справиться со своей функцией. При этом развивается застой крови. Её жидкая часть проходит через микроотверстия стенок венозных сосудов, что и приводит к появлению отёков.

Первое время отёки появляются на ногах. Они усиливаются, когда заболевание начинает прогрессировать. Постепенно распространяются на другие части тела и органы. При тяжёлой степени сердечной недостаточности жидкость скапливается в плевральной (в области груди) и брюшной полостях.

Изжога, боль в животе

В большинстве случае эти симптомы характерны для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но иногда они могут указывать на развитие инфаркта миокарда. Боль в животе, изжога чаще возникают при инфаркте, развивающемся на диафрагмальной поверхности сердца. Это состояние могут сопровождать понос, тошнота и даже рвота.

Храп

В числе основных симптомов синдрома обструктивного апноэ характерно возникновение остановок дыхания во время сна, что чередуется с громким храпом. При тяжёлых формах синдрома таких остановок может быть несколько сотен, что ведёт к кислородному голоданию, а это увеличивает риск инфарктов, инсультов, гипертонии.

Слабость

За несколько часов до сердечного приступа может появиться внезапная необоснованно сильная слабость. Такой симптом даже при минимальных физических нагрузках характерен для хронической сердечной недостаточности.

Одышка

Этот симптом сопровождает бóльшую часть заболеваний сердца. Одышка возникает в связи с тем, что сердце не может выполнять свою работу в полном объёме. При этом сократимость сердечной мышцы ухудшается, повышается давление в лёгочных артериях, мелкие сосуды спазмируются, возникает нарушение газообмена. Сигнал о недостатке кислорода поступает к дыхательному центру, и это состояние компенсируется глубокими вдохами и выдохами.

Одышка — один из ранних признаков сердечной недостаточности. Поначалу она появляется при физических нагрузках, со временем — даже в состоянии покоя. При тяжёлой степени сердечной недостаточности одышка сохраняется даже в ночное время. Человек просыпается от того, что начинает задыхаться, при этом он может испытывать страх смерти. Это явление называют сердечной астмой. Опасность заключается в том, что при таких приступах может развиться отёк лёгких, который без экстренной медицинской помощи приводит к летальному исходу.

Потоотделение

Обильное выделение пота при физических нагрузках или в жаркую погоду — нормальное явление. Беспокоиться нужно при внезапном появлении пота, что не связано с перечисленными выше причинами. Этот симптом может говорить о развитии сердечного приступа. Чаще всего это липкий холодный пот. В этом случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.