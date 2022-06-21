Врач назвал ухудшение зрения ранним признаком склероза

"У пациента может внезапно упасть острота зрения. Еще вчера человек благополучно все видел и вдруг говорит, что стал хуже видеть или возникла полная слепота. На ранних этапах это обратимо: в течение нескольких дней или недель наступает улучшение. Можно обратиться к офтальмологам, они лечат эту патологию", – подчеркнул Гайфутдинов.