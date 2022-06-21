В чем опасность абдоминального ожирения и как бороться

«Рецидивирующее – значит, что периодически оно может обостряться. А мультифакторное означает, что к его появлению приводит совокупность многих факторов. Поэтому вылечить полностью ожирение не получится, но можно держать в ремиссии. Для этого в первую очередь нужно работать над пищевым поведением человека. Без нормализации пищевого поведения садиться на диету и нагружать спортом организм непродуктивно, это всегда приведет к срыву с диеты. Точно также различные санатории и клиники по снижению веса помогут, лишь пока человек находится там. При возвращении домой все вернется обратно – в привычных условиях больной опять станет следовать старым, неполезным привычкам», – поясняет Матвеева.