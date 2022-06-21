В чем опасность абдоминального ожирения и как бороться

Висцеральное (или абдоминальное) ожирение характеризуется отложением жира в одной части тела – чаще всего на животе, немного по бокам и на спине. При этом руки и ноги остаются стройными и даже худыми. Считается, что это «мужской» тип ожирения. Однако в последнее время подобные случаи все чаще встречаются и у женщин из-за гормональных нарушений. Медики уверяют, что скопление жира в области живота является самым опасным для здоровья человека. Корреспондент Mir24.tv выяснила, что такое абдоминальное ожирение и как с ним бороться.
«Такой вид жира наиболее опасен, так как производит гормоны, которые вызывают нарушения обмена веществ в виде инсулинорезистентности и способствуют возникновению патологически повышенного аппетита. На фоне прогрессирующего ожирения нарушаются функции половых желез, страдает сердечно-сосудистая система, повышается уровень холестерина. Накопление жира в брюшной полости обусловливает быстрое попадание в кровоток (через систему воротной вены) свободных жирных кислот в стрессовых ситуациях, которые при поступлении в печень либо преобразуются в глюкозу, либо в триглицериды, что ведет к прогрессированию атеросклеротических поражений внутренних органов и сахарному диабету второго типа», – рассказывает специалист по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Ольга Матвеева.
Кроме того, синтезируемые жировыми клетками вещества, обладающие гормональной активностью, приводят к постоянной стимуляции симпатической нервной системы, а это в свою очередь – к повышенному артериальному давлению.
«Абдоминальное ожирение приводит и к повышенному синтезу эстрогенов, что негативно отражается на репродуктивной функции. У женщин отмечаются нарушения менструального цикла, бесплодие. У мужчин происходит снижение полового влечения, различные нарушения эрекции. Минус абдоминального ожирения в том, что каждый орган – печень, селезенка, поджелудочная железа, желудок, – окружен жировой подушкой, которая затрудняет его работу. Жир в брюшной полости увеличивает давление на стенки внутренних органов и кровеносных сосудов, увеличивая нагрузку на них. Отсюда – хронические заболевания пищеварительного тракта, повышение артериального давления», – пояснила эксперт.
При этом развивается амбдоминальное ожирение по банальной причине – из-за нехватки расхода калорий.
«Любое ожирение всегда возникает от избытка поступающих калорий с пищей. Остальные факторы, такие как стресс, низкая физическая активность, недостаток сна, социальное окружение и наследственность являются лишь второстепенными. Человек может страдать от нарушения пищевого поведения, когда еда используется не для удовлетворения физиологической потребности организма в энергии, а как способ снять стресс, отдохнуть, расслабиться. Это ментальные причины, и с ними необходимо работать психологу. Часто ожирение усугубляет психологическое состояние человека. Ожирению способствует социальное окружение, когда в семье принято много есть, когда любой стресс снимается на кухне с помощью еды», – заметила Матвеева.
По словам нутрициолога, навсегда избавиться от ожирения невозможно. Но его можно ввести в ремиссию.
«Рецидивирующее – значит, что периодически оно может обостряться. А мультифакторное означает, что к его появлению приводит совокупность многих факторов. Поэтому вылечить полностью ожирение не получится, но можно держать в ремиссии. Для этого в первую очередь нужно работать над пищевым поведением человека. Без нормализации пищевого поведения садиться на диету и нагружать спортом организм непродуктивно, это всегда приведет к срыву с диеты. Точно также различные санатории и клиники по снижению веса помогут, лишь пока человек находится там. При возвращении домой все вернется обратно – в привычных условиях больной опять станет следовать старым, неполезным привычкам», – поясняет Матвеева.
Однако гораздо чаще абдоминальное ожирение также встречается у людей с нарушенным циклом сна, комментирует врач-эндокринолог Василий Воинов.
«Отложение жировой ткани развивается из-за малоподвижного образа жизни, переедания, применения некоторых лекарственных препаратов, также существует много научных работ, доказывающих связь нарушения сна и циркульных ритмов, например, у людей, работающих ночью, с ожирением. Чтобы создать ситуацию, когда расход энергии повышает ее поступление, необходимо увеличить физические нагрузки минимум до 150 минут в неделю», – заключил он.