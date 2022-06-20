Болезни десен связаны с сердечными приступами и диабетом

Крупное исследование показало, что люди, ранее перенесшие инфаркт или диабет, чаще страдают заболеваниями десен, чем их здоровые сверстники. Исследование представлено на EuroPerio10, ведущем мировом конгрессе по пародонтологии и имплантологии, организованном Европейской федерацией пародонтологии (EFP).

Фото: 13 новостей 13 новостей

«Это было обсервационное исследование, и оно не предполагает причинно-следственных связей", - говорит автор исследования доктор Ида Стёдле из Университета Осло, Норвегия. "Однако полученные результаты повышают осведомленность о взаимосвязи между хроническими заболеваниями, которые поражают большое количество людей. Эти знания могут помочь усилиям по профилактике этих заболеваний».

Видео дня

Неинфекционные заболевания становятся все более распространенными по мере старения населения, и появляется все больше доказательств того, что они связаны между собой. Заболевание десен, также называемое пародонтитом, поражает до половины всех взрослых людей в мире. В данном исследовании изучался вопрос о том, чаще ли тяжелый пародонтит встречается у людей с диабетом или перенесенным инфарктом.

В анализ вошли 4 933 случайно отобранных участника общинного исследования Trøndelag Health Study (HUNT Study). Участники заполнили анкеты о социально-демографических факторах и образе жизни, приеме лекарств и таких заболеваниях, как диабет 2 типа и инфаркт миокарда. Была проведена клиническая оценка состояния зубов и мягких тканей, а также рентгенологическое стоматологическое обследование. Были измерены вес, рост, артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина (HbA1c) в сыворотке крови.

Доктор Стодл пояснил: «Наличие диабета оценивалось по анкетам самоотчета и может включать широкий спектр тяжести, от плохо контролируемого до хорошо контролируемого. По этой причине мы также изучили связь между заболеванием десен и уровнем HbA1c, который показывает средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца. Пациенты с диабетом подвергаются повышенному риску диабетических осложнений, когда уровень HbA1c составляет 48 ммоль/моль или выше».

Средний возраст участников составил 52 года, 56% - женщины. 147 (3,0%) участников сообщили о перенесенном инфаркте, 224 (4,5%) заявили о наличии у них диабета, 165 (3,3%) имели повышенный уровень HbA1c (48 ммоль/моль и выше), а 866 (17,6%) - тяжелый пародонтит.

Исследователи проанализировали, предсказывают ли диабет, повышенный уровень HbA1c и предшествующий инфаркт вероятность наличия тяжелого пародонтита. Анализ проводился с поправкой на возраст, курение, уровень холестерина в сыворотке крови, окружность талии и физическую активность. Исследователи обнаружили значительные ассоциации между диабетом, повышенным уровнем HbA1c, предшествующим инфарктом и тяжелым заболеванием десен с коэффициентами шансов 1,4, 1,5 и 1,7, соответственно.

«Результаты показывают, что у пациентов с диабетом вероятность тяжелого заболевания десен была на 40% выше, чем у пациентов без диабета. У участников с высоким уровнем HbA1c вероятность тяжелого заболевания десен была на 50% выше, чем у тех, у кого уровень HbA1c был ниже 48 ммоль/моль. Наконец, у людей, переживших инфаркт, вероятность тяжелого заболевания десен была на 70% выше, чем у тех, кто никогда не переживал инфаркт».