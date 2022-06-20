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3 часа назад

В каких случаях урчание в животе - это симптом рака

Ferra.ru

Рак распространяется по организму быстро и при этом имеет множество симптомов. Представители органов здравоохранения отмечают, что один из таких признаков - урчание в животе. Но лишь при определённых условиях.

В каких случаях урчание в животе - это симптом рака
Фото: ferra.ruferra.ru

Рак может проявляться у человека очень по-разному, поэтому его бывает нелегко обнаружить на ранней стадии. Однако некоторые эксперты отмечают, что булькающий звук в животе может сигнализировать о раке толстой кишки, если вместе с этим у пациента есть и другие признаки болезни.

Специалисты Prime Health Denver подчёркивают, что если вы заметили, кроме урчания, ещё несколько симптомов, то это повод срочно обратиться к врачу. Среди таких симптомов - рвота, тошнота, кровь в стуле, избыточное газообразование, изжога, необъяснимая потеря веса.

Кроме того, урчание в вместе с запором, болью в животе, диареей или вздутием, скорее всего, указывает на аллергию, кишечную инфекцию, кишечную непроходимость либо синдром раздражённого кишечника.

Ещё одна причина такого урчания - голод. Может быть связано оно и с повышенным стрессом или беспокойством.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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