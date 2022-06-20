Названы самые частые «летние» заболевания

Какие вирусы и бактерии активизируются в летнее время, радио Sputnik рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.

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Характерной летней инфекцией является ротавирус. Он хорошо передается через водную среду — в бассейнах или в естественных водоемах. В местах, не предназначенных для купания, можно заразиться холерой.

Летом активизируются сальмонеллезы. Бактерии легко размножаются на уже готовых продуктах и полуфабрикатах. Так, фарш, который везут в машине несколько часов, может стать опасным для здоровья и привести к пищевому отравлению.

Для защиты от кишечных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть фрукты и овощи, использовать бутилированную воду, подчеркнула Татьяна Романенко.

Простуда — тоже не редкость в летний период. Заболеть можно из-за неправильно установленной температуры на кондиционере или прохладных напитков.

По словам врача, разница между температурой в помещении и за окном не должна превышать шести-восьми градусов, иначе есть риск переохлаждения.

«Важно, чтобы холодный воздух не дул прямо на нас, безопасное расстояние — метр или два. Летом мы также любим выпить холодную воду со льдом, но, поскольку пищевод и трахея тесно соприкасаются, здесь велик риск получить ангину, трахеит, бронхит. Чтобы этого избежать, напитки должны быть температуры человеческого тела»,