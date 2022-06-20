Какая пищевая добавка помогает при артрите

Артрит может возникнуть у человека по разным причинам. Среди них — наследственность, травмы, инфекции, питание. Тем не менее есть способы облегчить симптомы этой болезни. Например, можно начать принимать определённую пищевую добавку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Изменения в образе жизни и рационе могут помочь вам чувствовать себя лучше при артрите. Что касается добавок, то самой эффективной, по словам специалистов, считается добавка с куркумой.

Причина этого проста: в куркуме есть соединение куркумин. Это вещество отличается противовоспалительным действием, благодаря чему оно легко снимает и облегчает головную боль. Может оно помочь и людям с артритом.

Результаты исследований показывают, что экстракт куркумы (примерно 1000 мг куркумина в сутки) можно использовать при лечении артрита. Анализ 16 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие 1810 взрослых, страдающих остеоартритом коленного сустава, продемонстрировал, что экстракт помог значительно уменьшить боль и улучшить способность передвигаться. Кроме того, при приёме экстрактов испытуемые имели на 12 процентов меньше побочных эффектов.