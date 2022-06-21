Почему после прививки от гриппа вы все же можете заболеть

Вакцинация против гриппа защищает людей от четырёх вирусов (из них - два подтипа гриппа А и два подтипа гриппа В). Тем не менее даже если вы поставили прививку, это не гарантирует, что вы не подхватите инфекцию. И вот почему.

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Ежегодно защита, которую обеспечивает прививка от гриппа, меняется. Связано это с тем, соответствует ли она вирусам гриппа, которые действуют в настоящее время, и в какой степени. Эффективность вакцины при этом может колебаться от 16 до 60 процентов.

Несмотря на это, сделать прививку от гриппа всё же стоит. Она всё же снижает вероятность того, что вы в итоге заболеете.

При этом специалистам каждый год довольно сложно предсказать, какие из подтипов гриппа будут доминировать. Вообще из четырёх существующих вариантов вируса гриппа действительно опасны для человека два: грипп А и грипп В. Но дело в том, что внутри каждого подтипа А могут происходить генетические мутации, и в результате будут образовываться новые вирусные варианты.

При этом главная проблема при создании вакцины от гриппа состоит в том, что решение, на какой конкретно вирус будет она направлена, принимается за несколько месяцев до того, как сам вирус появится. То есть всегда есть вероятность, что разновидность вируса, на который не так эффективно воздействует прививка, появится за это время.