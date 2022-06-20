Онколог рассказал о видах рака, которыми можно заразиться

Врач-онколог Александр Серяков сообщил, что существуют вирусы, заражение которыми может спровоцировать развитие некоторых видов рака.

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Самым распространенным в мире является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем. При этом у женщин может возникнуть рак шейки матки.

— В идеале надо вакцинироваться до первого полового акта. В таком случае вакцина предотвращает до 80 процентов случаев развития онкозаболевания, — объяснил Серяков.

Также нужно опасаться вирусов гепатита B и C, так как они многократно усиливают канцерогенную активность в организме, а это может привести к раку печени.