Онколог рассказал о видах рака, которыми можно заразиться

Врач-онколог Александр Серяков сообщил, что существуют вирусы, заражение которыми может спровоцировать развитие некоторых видов рака.
Самым распространенным в мире является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем. При этом у женщин может возникнуть рак шейки матки.
— В идеале надо вакцинироваться до первого полового акта. В таком случае вакцина предотвращает до 80 процентов случаев развития онкозаболевания, — объяснил Серяков.
Также нужно опасаться вирусов гепатита B и C, так как они многократно усиливают канцерогенную активность в организме, а это может привести к раку печени.
Кроме того, вирус Эпштейна — Барр, который передается при контакте и по воздуху, провоцирует развитие лимфом, передает ФАН.