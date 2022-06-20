Иммунолог назвала четыре придуманных маркетологами «модных» диагноза

«И опять же — это общий термин, отражающий полное отсутствие в организме какого-либо витамина. Если такое возникает, формируются тяжелые проявления, например цинга при остром дефиците витамина С или болезнь бери-бери, при катастрофической нехватке витамина В1», — уточнила врач, подчеркнув, что у современных людей такого не бывает, так как они хорошо питаются в отличие от моряков XVI века.