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27 минут назад

ВОЗ определила эпицентр вируса оспы обезьян

Мира Маркина

Агентство РИА Новости, ссылаясь на слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, сообщает о том, что экспертами был назван эпицентр вспышки вируса оспы обезьян.

ВОЗ определила эпицентр вируса оспы обезьян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По статистическим данным, 85% от числа всех заболевших оспой обезьян находятся в Европе.

"Европа продолжает оставаться эпицентром нарастающей вспышки оспы обезьян: в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85 процентов от общего числа случаев в мире» - объяснил Клюге.

Также эксперт отметил, что зараженных будет тем больше, чем дольше будет "циркулировать" вирус, в связи с чем он имеет возможность появиться и остаться и в неэндемичных странах.

Болезни и лекарства,Ханс Клюге,ВОЗ,
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