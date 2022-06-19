ВОЗ определила эпицентр вируса оспы обезьян

Агентство РИА Новости, ссылаясь на слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге , сообщает о том, что экспертами был назван эпицентр вспышки вируса оспы обезьян.

"Европа продолжает оставаться эпицентром нарастающей вспышки оспы обезьян: в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85 процентов от общего числа случаев в мире» - объяснил Клюге.

Также эксперт отметил, что зараженных будет тем больше, чем дольше будет "циркулировать" вирус, в связи с чем он имеет возможность появиться и остаться и в неэндемичных странах.