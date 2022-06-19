Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Врач-эндоскопист рассказал о риске появления мигрени из-за недолеченной болезни

Lenta.ruиещё 2

Недолеченный синдром раздраженного кишечника может спровоцировать мигрени и другие заболевания, рассказал руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров. Его слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач рассказал о риске появления мигрени из-за кишечника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пояснил, что эта болезнь влияет на общую чувствительность организма.

«Согласно исследованиям, чем дольше у человека синдром раздраженного кишечника, чем дольше мы его медикаментозно не купируем, тем больше появляется внекишечных проявлений», — добавил врач-эндоскопист.

В результате пациенты жалуются на дискомфорт в области желудка, общую слабость, болезненные ощущения после полового акта (как правило, у женщин). По словам Жарова, люди ощущают, будто гиперчувствительность кишки переходит в гиперчувствительность всего организма.

Ранее доктор медицинских наук Гетин Уильямс рассказал, что одним из самых ранних симптомов колоректального рака может оказаться вздутие живота. Если пациент жалуется на чередующиеся запоры и диарею, это, по мнению эксперта, может также указывать на опухоль, которая препятствует нормальному прохождению стула через толстую или прямую кишку. Слабость и усталость специалист также считает распространенными признаками развития рака.

Болезни и лекарства,Андрей Жаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители