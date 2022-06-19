Врач рассказал о риске появления мигрени из-за кишечника

Недолеченный синдром раздраженного кишечника может спровоцировать мигрени и другие заболевания, рассказал руководитель эндоскопического центра Коммунарки Андрей Жаров. Его слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он пояснил, что эта болезнь влияет на общую чувствительность организма.

«Согласно исследованиям, чем дольше у человека синдром раздраженного кишечника, чем дольше мы его медикаментозно не купируем, тем больше появляется внекишечных проявлений», — добавил врач-эндоскопист.

В результате пациенты жалуются на дискомфорт в области желудка, общую слабость, болезненные ощущения после полового акта (как правило, у женщин). По словам Жарова, люди ощущают, будто гиперчувствительность кишки переходит в гиперчувствительность всего организма.