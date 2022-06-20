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1 час назад

Названы шокирующие признаки дефицита железа в организме

Primpressиещё 1

Эксперты назвали шесть различных неочевидных признаков того, что у человека дефицит железа в организме. Всем, кто испытывает подобное, стоит обратить свое внимание на здоровье, сообщает PRIMPRESS.

Названы шокирующие признаки дефицита железа
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

По словам специалистов, классическим признаком дефицита железа является хроническая усталость. Однако также следует обратить внимание на свой аппетит. В частности, на желание употребить в пищу то, что не предназначено для этого. Так, дефицит железа может вызывать желание съесть картон, землю, глину, лед и многое другое.

На дефицит могут указывать и ногти. Если они ломкие, тонкие или имеют необычную форму, стоит обратиться к специалистам.

Потрескавшиеся сухие губы и отечный язык тоже являются признаками нехватки микроэлемента в организме.

Помимо всего этого, у человека может наблюдаться еще один необычный симптом – синдром беспокойных ног. Проявляется как покалывание и постоянные боли в ногах.

Эксперты рекомендуют при обнаружении ряда признаков обращаться к специалистам.

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