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2 часа назад

Как не простудиться летом: рекомендации врачей

РИА "ФедералПресс"

Медики назвали риски простудиться летом. Гражданам не советуют допускать резких перепадов температур в помещениях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Как не простудиться летом: рекомендации врачей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужно соблюдать личную гигиену. Своевременно мыть руки, проветривать помещения, правильно использовать кондиционеры во время жары. Это поможет не подхватить простуду», – заявил медик.

Тяжельников отметил, что нужно избегать резких перепадов температуры в помещениях, не находиться на сквозняке после купания в холодной воде, а также аккуратно использовать кондиционеры. Температура в помещении, которое охлаждается кондиционером, не должна сильно отличаться от уличной. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что россияне назвали лучшие сериалы о врачах.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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