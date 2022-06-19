Как не простудиться летом: рекомендации врачей

Медики назвали риски простудиться летом. Гражданам не советуют допускать резких перепадов температур в помещениях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .

Тяжельников отметил, что нужно избегать резких перепадов температуры в помещениях, не находиться на сквозняке после купания в холодной воде, а также аккуратно использовать кондиционеры. Температура в помещении, которое охлаждается кондиционером, не должна сильно отличаться от уличной. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что россияне назвали лучшие сериалы о врачах.