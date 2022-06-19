Назван самый первый симптом оспы обезьян

Доктор Кэтрин О'Рейли, медицинский директор International SOS, утверждает, что есть один важный симптом, по которому вы сразу сможете понять, что у вас оспа обезьян. Этот симптом не встречался при других инфекциях ранее.

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По словам доктора Кэтрин О'Рейли, есть несколько характерных признаков оспы обезьян. Среди них - один уникальный. В целом оспа обезьян похожа на грипп. То есть человек может испытывать головную боль, лихорадку, озноб, истощение, боли в мышцах и спине. Может столкнуться пациент и с увеличением лимфатических узлов.

Далее, спустя один-три дня, у человека возникает сыпь.

Но при вспышке, которая происходит в настоящее время, всё немного по-другому. Встречаются случаи, когда сыпь появляется раньше остальных признаков.

При этом данная сыпь формируется в несколько этапов. Это плоские пустулы (гнойнички), которые затем превращаются в волдыри с гноем. После этого они покрываются корками и отваливаются.

Обычно возникает такая сыпь на лице. Далее она переходит на любую часть тела, в том числе гениталии, перигенитальная область, рот.

Специалист добавляет, что человек остаётся заразным до тех пор, пока у него не отпадут все корочки. Также некоторые эксперты советуют пользоваться презервативами ещё в течение восьми недель после этого.