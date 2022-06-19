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3 часа назад

Назван симптом оспы обезьян, который возникает раньше остальных

Ferra.ru

Доктор Кэтрин О'Рейли, медицинский директор International SOS, утверждает, что есть один важный симптом, по которому вы сразу сможете понять, что у вас оспа обезьян. Этот симптом не встречался при других инфекциях ранее.

Назван самый первый симптом оспы обезьян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Кэтрин О'Рейли, есть несколько характерных признаков оспы обезьян. Среди них - один уникальный. В целом оспа обезьян похожа на грипп. То есть человек может испытывать головную боль, лихорадку, озноб, истощение, боли в мышцах и спине. Может столкнуться пациент и с увеличением лимфатических узлов.

Далее, спустя один-три дня, у человека возникает сыпь.

Но при вспышке, которая происходит в настоящее время, всё немного по-другому. Встречаются случаи, когда сыпь появляется раньше остальных признаков.

При этом данная сыпь формируется в несколько этапов. Это плоские пустулы (гнойнички), которые затем превращаются в волдыри с гноем. После этого они покрываются корками и отваливаются.

Обычно возникает такая сыпь на лице. Далее она переходит на любую часть тела, в том числе гениталии, перигенитальная область, рот.

Специалист добавляет, что человек остаётся заразным до тех пор, пока у него не отпадут все корочки. Также некоторые эксперты советуют пользоваться презервативами ещё в течение восьми недель после этого.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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