О каких болезнях может сигнализировать спазм мышц

Причинами для возникновения судороги в мышцах могут быть не только физические нагрузки, но и дисбаланс важных элементов, а также серьезные заболевания. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.

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"Пациенты часто жалуются на внезапные болезненные сокращения мышцы или сразу группы мышц. Это судороги, еще их называют крампи. Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль",

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– объяснила врач, добавив, что, если судороги беспокоят часто, консультация со специалистом необходима.

По ее словам, перенапряжение – одна из самых распространенных причин явления.

Например, когда человек приходит в тренажерный зал и выполняет чересчур большое количество упражнений с непривычным весом. Или начинает интенсивно тренироваться после долгого перерыва.

Подобное состояние нередко развивается при отравлении или воздействии инфекции (например, ротавируса). Кроме того, мышечные сокращения могут возникнуть у людей с тревожно-депрессивными расстройствами, а также при наличии патологии опорно-двигательной и нервной систем.

"У пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях. При этом появляются отеки. В целом состояние опасно риском развития тромбозов",

– предупредила врач.

Она также назвала редкие причины. Среди них – эпилепсия и мышечные дистонии (неврологические заболевания с изменением тонуса). Пациенты при этом жалуются на насильственные непроизвольные движения: моргание, повороты головы, сокращения мышц конечностей.

По мнению врача, иногда судороги могут сигнализировать о развитии редкой патологии – бокового амиотрофического склероза, энцефалита, а также могут быть симптомом опухоли или травмы, болезни Паркинсона или предупреждать о различных полинейропатиях (множественных поражениях периферических нервов).

Помимо этого, судороги может спровоцировать и прием некоторых лекарственных средств: бета-блокаторов, диуретиков, статинов, антиретровирусных средств и других.

При возникновении сокращений в мышце нужно постараться расслабиться, несмотря на возникшую резкую боль. Можно начать легко массировать спазмированное место, попробовать аккуратно растянуть его.

Болезненные ощущения иногда сохраняются после приступа несколько дней. Если они продолжаются и усугубляются, необходимо обратиться к врачу.

Для профилактики судорог, вызванных самыми распространенными причинами, нужно ввести в обиход несколько несложных пунктов.

"Носите удобную обувь, поддерживайте здоровье пояснично-крестцового отдела позвоночника, регулярно обеспечивайте себе умеренную физическую нагрузку и укрепляйте мышечный корсет. Поднимайте вес с пола правильно: не надо наклоняться, сгибая при этом поясничный отдел – сначала присядьте, потом возьмите вес и вставайте за счет выпрямления коленных суставов",