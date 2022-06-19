Врач предупредил о воспалении позвоночника из-за работы

Сидячая работа может привести к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, включая спондилез и дископатию. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный внештатный ревматолог минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

«Сидячая работа — это статическая нагрузка на позвоночник. Он страдает в первую очередь. Может формироваться стойкое напряжение в мышцах позвоночника. Это приводит к болям и теоретически к воспалительным изменениям в позвоночнике, которые ведут к развитию остеохондроза. Этот термин — собирательное понятие. Когда ставят остеохондроз, это предварительный диагноз, который может включать в себя разные состояния, например, поражение дисков. Если человек сидит по восемь часов, такой исход возможен», — сказал Дмитрий Каратеев.

Он отметил, что для офисных сотрудников характерна сутулость.

«Это следствие статического напряжения мышц, неправильной позиции позвонков и комбинации нескольких заболеваний, такие как спондилез и дископатия», — сообщил врач.

Доктор медицинских наук посоветовал заниматься гимнастикой людям с сидячей работой. «Есть рекомендации вставать каждый час и двигаться 5-10 минут. Делать наклоны, приседать. Если такой возможности нет, нужно заниматься физкультурой для позвоночника», — добавил Каратеев.

Собеседник агентства подчеркнул, что работать стоя тоже вредно для здоровья.

«Если человек годами работает официантом или парикмахером, то ему грозит артроз коленных суставов. Любые статические перегрузки вредны. Двигательная активность должна быть сбалансирована», — заключил ревматолог.