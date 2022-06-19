Врачи рассказали о профилактике сезонной аллергии

Из-за позднего прихода тепла в этом году активное цветение тополя в Москве пришлось на середину июня. Вчера врач-аллерголог Анна Усачева рассказала «Вечерке», вызывает ли аллергию сам пух, и объяснила, как действовать при появлении неприятных симптомов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Тополиный пух сам по себе может запустить аллергию в крайне редких случаях — об этом говорят все иммунологи. Однако пушинки переносят на себе пыльцу.

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— Время цветения тополя совпадает с цветением злаковых трав, например тимофеевки, мятлика, райграса, которые вызывают сильные аллергические реакции, — рассказывает заведующая консультативно-диагностическим центром РДКБ РНИМУ имени Пирогова, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Анна Усачева.

Именно из-за этого совпадения многие пациенты, страдающие от поллиноза, думают, что у них разыгралась аллергия на тополиный пух. Тем не менее, даже не являясь распространенным аллергеном, тополиный пух действует как неприятный раздражитель.

— Он может раздражать слизистую оболочку носа людей, казалось бы, не имеющих никакой аллергии — например, страдающих ринитом или тех, у кого высокочувствительная слизистая дыхательных путей, — объясняет Усачева.

При появлении симптомов аллергии, таких, как заложенность носа, покраснение глаз, сыпь или зуд, далеко не всегда можно самостоятельно выявить их причину, поэтому нужно как можно быстрее обращаться к врачу-аллергологу для поиска «виновника» и назначения лечения.

— Врач должен отправить вас на анализы. Он тщательно соберет анамнез и решит, какое аллергологическое обследование вам нужно пройти, — говорит Анна Усачева.

По ее словам, попытки самостоятельно сдать анализы на аллергию зачастую приводят к большим финансовым затратам. При этом результаты не всегда будут полезны для постановки диагноза лечащим врачом.

Вообще тополь — очень полезное дерево для города. Оно эффективнее других растений впитывает вредные вещества. В Москве больше всего тополей растет на севере, юго-западе и в центре города. От них до сих пор не отказываются, однако «пушащие» породы тополей в столице решили больше не сажать. Впрочем есть разновидности, у которых пуха нет.

Способ защиты

При появлении симптомов в период сезонного цветения растений нужно постараться по максимуму избегать контактов с пыльцой, соответственно, и с тополиным пухом.

Окна дома лучше не открывать, даже если есть москитная сетка, проветривать помещение лучше после дождя или вечером в безветренную погоду.