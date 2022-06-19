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1 час назад

Ученые разработали новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями

Мир24

Группа европейских ученых из Великобритании, Польши и Швеции заявили о разработке нового способа борьбы с онкологическими заболеваниями. По их словам, данный метод может стать альтернативой уже существующим вариантам лечения, пишет The Guardian.

Разработан новый способ борьбы с раком
Фото: Мир24Мир24

В исследовательскую команду вошли специалисты самых разных областей: инженерии, физики, нейрохирургии, биологии и иммунологии. Они успешно протестировали на мышах так называемую фотоиммунотерапию.

Ее суть заключается в том, что в организм пациента вводится специальное соединение. Оно подсвечивает раковые клетки, тем самым помогая хирургам удалять больше опухолей. Кроме того, метод позволяет находить и уничтожать с помощью инфракрасного излучения раковые клетки даже самых минимальных размеров.

Отмечается, если испытания пройдут успешно, данный тип терапии будет пятым по счету способом борьбы с раком вместе с хирургией, химиотерапией, лучевой терапией и иммунотерапией. Сейчас ученые проверяют возможности применения фотоиммунотерапии в лечении глиобластомы, а также детской нейробластомы.

Ранее сообщалось, что революционный метод борьбы с острым лейкозом у детей внедрили белорусские ученые. В пораженный организм запускают модифицированные клетки. Они распознают и уничтожают опухоль. Здоровые ткани не задевают. Восемь пациентов уже опробовали методику.

Болезни и лекарства,
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