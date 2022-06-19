Разработан новый способ борьбы с раком

Группа европейских ученых из Великобритании, Польши и Швеции заявили о разработке нового способа борьбы с онкологическими заболеваниями. По их словам, данный метод может стать альтернативой уже существующим вариантам лечения, пишет The Guardian.

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В исследовательскую команду вошли специалисты самых разных областей: инженерии, физики, нейрохирургии, биологии и иммунологии. Они успешно протестировали на мышах так называемую фотоиммунотерапию.

Ее суть заключается в том, что в организм пациента вводится специальное соединение. Оно подсвечивает раковые клетки, тем самым помогая хирургам удалять больше опухолей. Кроме того, метод позволяет находить и уничтожать с помощью инфракрасного излучения раковые клетки даже самых минимальных размеров.

Отмечается, если испытания пройдут успешно, данный тип терапии будет пятым по счету способом борьбы с раком вместе с хирургией, химиотерапией, лучевой терапией и иммунотерапией. Сейчас ученые проверяют возможности применения фотоиммунотерапии в лечении глиобластомы, а также детской нейробластомы.