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1 час назад

О чем предупреждает частая зевота

Катерина Саломе
Голубкова Ирина Валерьевнаэксперт

Зевота – это рефлекс, характеризующийся глубоким вдохом и быстрым выдохом. Как правило, сразу после него наступает чувство расслабленности. Во время этого процесса организм насыщается кислородом, происходит обновление воздуха в легких, вследствие чего снижается психологическая нагрузка. Но в некоторых случаях зевота может быть сигналом, предупреждающим о серьезном заболевании. Об этом в беседе с «Рамблером» рассказала врач-терапевт Ирина Голубкова.

О чем предупреждает частая зевота
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Зевоту связывают с чувством усталости или скуки, заявила эксперт. Однако, по ее словам, новые исследования показывают, что данный процесс может способствовать не только поступлению кислорода в мозг, но и подсознательно передавать самочувствие организма, например, усталость и легкий стресс.

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«В среднем люди зевают от пяти до 10 раз в день. Однако стоит помнить, что во многих культурах подобные действия воспринимаются как неуважение к собеседнику и могут негативно влиять на социальную жизнь человека. Зевание до в среднем 23 раз в день не является патологией»
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт
Доктор выделила следующие причины зевоты:
  • чрезмерная сонливость;
  • побочные эффекты от приема лекарств;
  • неврологические расстройства (например, люди, страдающие от мигрени, рассеянного склероза или других травм головы, могут почувствовать временное облегчение, когда зевнут).
Как отметила врач, если же в жизни человека подобные факторы отсутствуют, следует при малейших подозрениях на недуг обратиться к терапевту или неврологу. По словам терапевта, к потенциальным медицинским проблемам, связанным с частым зеванием, относятся:
  • Сердечный приступ;
  • Инсульт;
  • Кровотечение вокруг сердца;
  • Опухоль головного мозга.
«Эти болезни являются следствием нарушения кровообращения. Невозможность прекратить зевать может быть для организма способом показать его неспособность регулировать температуру тела. Кроме того, нарушения терморегуляции и сильные головные боли также могут вызывать чрезмерную зевоту»
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Эксперт добавила, что частая неконтролируемая зевота в некоторых случаях может развиваться на фоне болезни Паркинсона (медленно протекающей патологии центральной нервной системы), повреждений тканей мозга, опухолей в лобной доле или стволе. Подобный недуг, в совокупности с болью в груди, одышкой или тошнотой, сигнализирует о необходимости срочного обращения за медицинской помощью, резюмировала врач.

«Не стоит заниматься попытками самолечения, важно помнить: только квалифицированный специалист может точно диагностировать болезнь и назначить корректное лечение»
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт
Болезни и лекарства,
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