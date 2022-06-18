О чем предупреждает частая зевота

Зевота – это рефлекс, характеризующийся глубоким вдохом и быстрым выдохом. Как правило, сразу после него наступает чувство расслабленности. Во время этого процесса организм насыщается кислородом, происходит обновление воздуха в легких, вследствие чего снижается психологическая нагрузка. Но в некоторых случаях зевота может быть сигналом, предупреждающим о серьезном заболевании. Об этом в беседе с «Рамблером» рассказала врач-терапевт Ирина Голубкова.

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Зевоту связывают с чувством усталости или скуки, заявила эксперт. Однако, по ее словам, новые исследования показывают, что данный процесс может способствовать не только поступлению кислорода в мозг, но и подсознательно передавать самочувствие организма, например, усталость и легкий стресс.

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«В среднем люди зевают от пяти до 10 раз в день. Однако стоит помнить, что во многих культурах подобные действия воспринимаются как неуважение к собеседнику и могут негативно влиять на социальную жизнь человека. Зевание до в среднем 23 раз в день не является патологией» Голубкова Ирина Валерьевна Врач-терапевт

чрезмерная сонливость;

побочные эффекты от приема лекарств;

неврологические расстройства (например, люди, страдающие от мигрени, рассеянного склероза или других травм головы, могут почувствовать временное облегчение, когда зевнут). Доктор выделила следующие причины зевоты:

Сердечный приступ;

Инсульт;

Кровотечение вокруг сердца;

Опухоль головного мозга. Как отметила врач, если же в жизни человека подобные факторы отсутствуют, следует при малейших подозрениях на недуг обратиться к терапевту или неврологу. По словам терапевта, к потенциальным медицинским проблемам, связанным с частым зеванием, относятся:

«Эти болезни являются следствием нарушения кровообращения. Невозможность прекратить зевать может быть для организма способом показать его неспособность регулировать температуру тела. Кроме того, нарушения терморегуляции и сильные головные боли также могут вызывать чрезмерную зевоту» Голубкова Ирина Валерьевна Врач-терапевт

Эксперт добавила, что частая неконтролируемая зевота в некоторых случаях может развиваться на фоне болезни Паркинсона (медленно протекающей патологии центральной нервной системы), повреждений тканей мозга, опухолей в лобной доле или стволе. Подобный недуг, в совокупности с болью в груди, одышкой или тошнотой, сигнализирует о необходимости срочного обращения за медицинской помощью, резюмировала врач.

«Не стоит заниматься попытками самолечения, важно помнить: только квалифицированный специалист может точно диагностировать болезнь и назначить корректное лечение» Голубкова Ирина Валерьевна Врач-терапевт