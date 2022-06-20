В Депздраве назвали две причины летних простуд

Кондиционеры и сквозняки — две распространенные причины летних простуд. Их назвал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

«Есть определенные правила, связанные с соблюдением личной гигиены. Это очень важно: и своевременное мытье рук, проветривание помещений, правильное использование кондиционеров в жаркое время очень важно для того, чтобы вы не заболели обычным простудным заболеванием», — пояснил врач.

Тяжельников напомнил, что температура окружающего воздуха и температура в охлаждаемом помещении не должны кардинально отличаться. Кроме того, прямой поток воздуха из кондиционера не должен быть направлен на человека. Также, по словам врача, стоит избегать нахождения на сквозняке после купания в холодных водоемах.