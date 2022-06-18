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52 минуты назад

Онколог назвал ложные симптомы рака

РИА "ФедералПресс"

Нередко пациентам кажется, что они выявляют у себя онкозаболевание, хотя на самом деле его нет. О том, как распознать опасную болезнь, рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

Онколог перечислил ложные симптомы рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Повышение онкомаркера в несколько раз не говорит о патологическом онкологическом процессе. Зачастую это могут быть доброкачественные процессы»,

– заметил онколог.

Михаил Мяснянкин считает, что сегодня в медицине существует такое понятие, как гипердиагностика опухолевого процесса. Пациенту говорят, что у него рак, но впоследствии диагноз не подтверждается. Сделать ложный вывод врачу позволяет показатель онкомаркера.

Кроме того, пациенту иногда ставят предварительный диагноз «подозрение на опухоль». В этом случае эксперт советует обратиться к нескольким специалистам, чтобы услышать разные точки зрения, сообщил он в эфире «Пятого канала».

«Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования»,

– советует онколог.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что рак печени сложно обнаружить на ранних стадиях, так как он может не проявлять себя долго.

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