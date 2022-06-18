Врач объяснил, кто наиболее подвержен деменции

Всего существует три вида деменции, при чем они никак не связаны с возрастными особенностями. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Он также назвал категории людей, которые больше всего подвержены этому заболеванию.

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Виды деменции

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Первый тип называется сосудистой деменцией. По словам врача, в ее основе лежит нарушение целостности эластичности сосудистой стенки, которое приводит к тому, что определенные участки мозга перестают питаться кровью, из-за чего возникают омертвевшие участки. «Часто это бывает из-за повышения артериального давления, из-за сгущения крови, из-за нарушения липидного состава крови», — уточнил невролог.

Второй тип — это деменция, связанная с нормотензивной гидроцефалией. «Это обусловлено тем, что головной мозг начинает стареть, и его объемы уменьшаются. Уменьшение объема мозга автоматически приводит к увеличению желудочковой системы, в которой находится ликвора, и возникает такое состояние, как нормотензивная гидроцефалия, или раздавливание желудочков, когда желудочки мозга увеличиваются до таких размеров, что давят на головной мозг, и головной мозг начинает точно так же не выполнять свою основную функцию», — объяснил Шахнович.

Третий тип — болезнь Альцгеймера. Это наследственная деменция, которая может проявляться в любом возрасте, рассказал доктор. И она связана с тем, что гены Альцгеймера разрушают определенные структуры головного мозга.

На что обращать внимание

Чтобы выявить заболевание еще на ранней стадии, когда оно легче поддается лечению, врач посоветовал ежегодно проходить диспансеризацию, обязательно проверяя сосуды и артериальное давление, а также обращаться к медикам при малейших нарушениях памяти и подъемах давления:

«При малейших нарушениях памяти (забыли, например, предмет, фамилию человека) нужно прийти к врачу и проверить, почему это происходит. Вторая ситуация — при подъемах давления не думать: "Ничего страшного, пойду в аптеку спрошу таблеточку или к соседу". Давление-то нормализуется, но все равно возникает сосудистая недостаточность мозга. Один, два, три, четыре раза и возникают уже более крупные изменения, при которых значительно труднее помочь человеку».