Терапевт перечислила главные симптомы заболевания почек

Появление утренних отеков на лице и ногах может свидетельствовать о проблемах с почками. Об этом "Вечерней Москве" сообщила терапевт Рина Заславская.

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"Учащенное мочеиспускание свидетельствует о проблемах с почками. О воспалительных процессах в почках (пиелонефрите) сигнализируют боли в области поясницы, повышенная температура тела",

— добавила врач.

Также терапевт отметила, что важную роль играет фактор сопутствующих заболеваний, которые провоцируют болезнь почек. Среди них выделяется повышенное давление и сахарный диабет. Так, например, у людей с повышенным сахаром в крови белок в почках откладывается быстрее. Даже минимальная микроангиопатия (поражение мелких кровеносных сосудов) провоцирует серьезное поражение органов, заметила специалист

Среди прочих заболеваний почек Заславская отдельно выделила мочекаменную болезнь. Причиной появления камней, по ее словам, может стать нарушенный обмен веществ, который провоцирует их образование в лоханках органа. При этом камни можно распознать, только когда они начинают двигаться.

"Характерные острые боли в области поясницы сопровождают движение камней. Наличие мочекаменной болезни опасно тем, что может привести к почечной недостаточности. Если болезнь уже распознана, необходимо провести исследование камней, определить их тип (билирубиновые, оксалатные, кальцевые и так далее). В зависимости от характера этих камней и определяется тип лечения",

— отметила врач.