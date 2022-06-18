Какие вирусы приводят к раку

По оценкам специалистов, 15 процентов всех случаев рака у людей могут быть связаны с вирусами. Как минимум, четыре онкологических диагноза развиваются после попадания в организм вирусов. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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ВПЧ

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Одним из наиболее распространенных вирусов, среди тех, которые приводят к онкологии, считается вирус папилломы человека (ВПЧ). На него, по данным за 2002 год, приходилось более 5 процентов онкологических заболеваний.

Эксперты объясняют, что ВПЧ представляют собой небольшие опухолевые ДНК-вирусы без оболочки, которые обычно вызывают доброкачественные папилломы или бородавки у людей. ВПЧ инфицирует эпителиальные клетки, и после интеграции в ДНК хозяина продукция онкопротеинов, главным образом Е6 и Е7, нарушает естественные пути супрессоров опухолей и необходима для пролиферации клеток карциномы шейки матки.

Считается также, что ВПЧ играет роль в других видах рака человека, таких как опухоли головы и шеи, рак кожи у пациентов с ослабленным иммунитетом и другие аногенитальные виды рака.

Рак шейки матки является второй ведущей причиной смертности от рака у женщин во всем мире, вызывая 240 000 смертей ежегодно. Из примерно 490 000 случаев, регистрируемых каждый год, более 80 процентов приходится на развивающиеся страны, где отсутствуют эффективные, но дорогостоящие программы скрининга мазка Папаниколау.

«Поэтому женщинам и девушкам так важно беречь себя: заниматься защищенным сексом, регулярно делать тест Папаниколау (ПАП-тест) у гинеколога и обязательно вакцинироваться, если этого еще не сделали. В идеале делать прививку нужно до начала половой жизни, но она показана также до 26 лет. При этом есть исследования, которые доказали, что для женщин вакцинация будет не бесполезна и до 45 лет. А если вы знаете о своих генетических рисках (когда кто-то из близких родственников болел раком шейки матки), обязательно поговорите с онкологом о возможности генетического тестирования», — рассказал врач-онколог АлекАлександр Серяков.

Вирус гепатита B

Третьей ведущей причиной смерти от рака во всем мире называют вирус гепатита B.

Вирус гепатита В также является переносимым кровью возбудителем, который может привести к острому и хроническому гепатиту. Хронический гепатит, то есть инфекции, длящиеся более трех месяцев, могут привести к циррозу и печеночной недостаточности. Хроническая инфекция также может привести к развитию гепатоцеллюлярной карциномы. Инфекции гепатита В представляют собой серьезную глобальную проблему для здравоохранения: примерно 2 миллиарда человек инфицированы и 1,2 миллиона смертей в год связаны с последующим гепатитом, циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой.

Гепатоцеллюлярная карцинома представляет собой агрессивную опухоль, которая может возникать на фоне заболевания печени в результате инфицирования вирусом гепатита В и/или гепатита С, хотя точный механизм онкогенеза этими вирусами неясен. Диагноз обычно ставится на поздних стадиях заболевания печени, а медиана выживаемости колеблется от шести до 20 месяцев после этого

«При этом следует помнить, что любой онкогенный вирус не может привести к развитию перечисленных онкологических заболеваний быстро. Для этого, как правило, требуется 5-10 и более лет. Это важно, так как сегодня у нас есть такие возможности диагностики и лечения, которых не было раньше. И также мы имеем огромный массив профилактической информации, которая дает возможность если не защититься от онкогенных вирусов, то попытаться их вылечить. Главное, знать о правилах защиты и сразу идти к врачу, чтобы не запускать ситуацию», — объясняет Александр Серяков.

Вирус Эпштейна-Барр

Один вирус может быть связан с разными видами рака. Так, вирус Эпштейна-Барр связан с лимфомой Беркитта и другими видами лимфом.

«Это одно из наиболее агрессивных, но, к счастью, достаточно редко встречающихся заболеваний крови и кроветворных органов. Вирус Эпштейна-Барр, один из самых изученных онковирусов, так как открыли его в 1964 году, может изменять генетический код клеток и стать фактором риска для ряда пациентов», — объясняет Александр Серяков.

Карцинома Меркеля

Вследствие заражения организма полиомавирусом клеток Меркеля проявляется еще один тип рака кожи — Карцинома Меркеля. Вирус открыли только в 2008 году, но немецкий анатом Фридрих Зигмунд Меркель описал карциному еще в 1875 году.