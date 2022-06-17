Врач развеял миф о лечении молочных зубов

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял миф о лечении молочных зубов. Пост, в котором он объяснил, почему нужно лечить такие зубы точно так же, как и постоянные, доктор опубликовал в своем Telegram -канале.

«Многие родители рассуждают так: молочные зубы все равно выпадут. И если зубы не беспокоят — не болят, то взрослые не торопятся вести своих детей на прием к стоматологу»,

По словам врача, если не лечить молочные зубы, это может привести к ряду проблем со здоровьем. Так, невылеченный кариес на молочных зубах способен затронуть и зачатки постоянных зубов. Кроме того, обратил внимание специалист, за развитие кариеса «отвечают» стрептококки, повышенная концентрация которых в полости рта может привести к заболеваниям не только зубов, но и всей носоглотки.