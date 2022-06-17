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1 час назад

Врач с Первого канала развеял миф о лечении молочных зубов

Lenta.ru

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял миф о лечении молочных зубов. Пост, в котором он объяснил, почему нужно лечить такие зубы точно так же, как и постоянные, доктор опубликовал в своем Telegram-канале.

Врач развеял миф о лечении молочных зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Многие родители рассуждают так: молочные зубы все равно выпадут. И если зубы не беспокоят — не болят, то взрослые не торопятся вести своих детей на прием к стоматологу»,

— отметил Продеус. Однако это в корне неверный подход, подчеркнул педиатр.

По словам врача, если не лечить молочные зубы, это может привести к ряду проблем со здоровьем. Так, невылеченный кариес на молочных зубах способен затронуть и зачатки постоянных зубов. Кроме того, обратил внимание специалист, за развитие кариеса «отвечают» стрептококки, повышенная концентрация которых в полости рта может привести к заболеваниям не только зубов, но и всей носоглотки.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
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