Названы 4 диагноза, за которыми может прятаться оспа обезьян

По внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Здесь главное — точно и своевременно поставить диагноз, потому что оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, а это совершенно другой вирус, с сифилисом, герпетической инфекцией и контагиозным моллюском. Сыпь может быть распространенной в большей или меньшей степени, также воспаляются и болят лимфоузлы — особенно на шее, и как правило, поднимается температура»,
— объяснил Сергей Токарев.
По словам доктора наук, если заболевание будет протекать в слабо выраженной форме, носитель может оказаться скрытым распространителем оспы обезьян.
«Кожные и даже общие проявления оспы могут быть слабо выраженными, и в этом случае инфицированный может продолжать распространять оспу. Поэтому обязательный и тщательный осмотр пациента врачом — это залог не только своевременного выявления заболевания, но и успешного предотвращения его дальнейшего распространения. Медицинских работников в нашей стране уже дополнительно обучают, необходимая работа по увеличению настороженности специалистов проводится. Касается она в первую очередь медицинских работников первичного звена здравоохранения, врачей-дерматологов, и особенно врачей и фельдшеров скорой помощи, которые чаще оперативно выезжают на дом и могут выявлять заболевание сразу по совокупности симптомов»,
— добавил Токарев.