Названы 4 диагноза, за которыми может прятаться оспа обезьян

«Кожные и даже общие проявления оспы могут быть слабо выраженными, и в этом случае инфицированный может продолжать распространять оспу. Поэтому обязательный и тщательный осмотр пациента врачом — это залог не только своевременного выявления заболевания, но и успешного предотвращения его дальнейшего распространения. Медицинских работников в нашей стране уже дополнительно обучают, необходимая работа по увеличению настороженности специалистов проводится. Касается она в первую очередь медицинских работников первичного звена здравоохранения, врачей-дерматологов, и особенно врачей и фельдшеров скорой помощи, которые чаще оперативно выезжают на дом и могут выявлять заболевание сразу по совокупности симптомов»,