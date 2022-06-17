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58 минут назад

Женщина лишилась восьми пальцев из-за загадочной болезни

Lenta.ruиещё 1

Жительница города Эдинбург, Шотландия, лишилась восьми почерневших из-за загадочной болезни пальцев. Об этом сообщает Daily Record.

Женщина лишилась восьми пальцев из-за загадочной болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя Катриона Паттерсон рассказала, что начала странно себя чувствовать в марте, через неделю после того как переболела COVID-19. Ее доставили в больницу и начали обследовать. Несмотря на отрицательный тест, у женщины оставались симптомы заболевания. Британка объясняла это тем, что организм еще не успел восстановиться.

Однако вскоре у Паттерсон начали отказывать органы, а пальцы на руках почернели и потеряли чувствительность. Тогда медики в срочном порядке провели операцию по ампутации восьми пальцев на руках пациентки. Врачи посоветовали близким женщины готовиться к худшему.

Несмотря на неутешительные прогнозы, британке удалось выжить. Тем не менее не исключено, что она лишится еще четырех пальцев на ногах.

«Мысль о том, что люди будут смотреть на меня и разглядывать мои руки везде, куда бы я ни пошла, ужасна, и я думаю, что мне будет очень трудно с этим справиться, но я стараюсь сохранять позитивный настрой»,

— призналась она.

Врачи предполагают, что заболевание стало следствием перенесенного COVID-19, но точная причина сбоя в организме Паттерсон остается неизвестной.

Болезни и лекарства,
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