Почему болит зуб с удаленным нервом и что с этим делать

Дебондинг(нарушение сцепления пломбы с дном отпрепарированной полости зуба). То есть во время приклеивания пломбы что-то пошло не так. Именно в одной точке произошёл отрыв(не вся пломба) - пациент из-за этого чувствуют точечную боль.



Повреждение десны (кариес ушёл далеко под десну), и при правильном лечении, к сожалению, десна повредится, но это обратимый процесс, не стоит переживать.



При очень глубоком кариесе, даже если пломба хорошо стоит. Из-за близости к нерву зуб может поднывать некоторое время, но боль постепенно стихает.



Завышение пломбы = боль, и это уже ошибка врача.



В некоторых клиниках используют препарирование без водного охлаждения, что приводит к перегреву пульпы, а это снова боль. Это также является грубой ошибкой.

Андрей Опарин Главный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт