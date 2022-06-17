Почему болит зуб с удаленным нервом и что с этим делать

Многие после лечения зубов сталкиваются с такой проблемой - боль ощущается в зубе, который, казалось бы "мертвый", ведь в нем были удалены все нервы и прочищены каналы. Возможно, уже даже была установлена коронка, а боль почему-то снова проявляется. Рамблер постарался разобраться, почему такое происходит, и спросил о причинах у экспертов.
Стоматолог-терапевт Погорельцева Дина Александровна рекомендует для начала сделать снимок, а за дальнейшие действия уже стоит отвечать врачу:
- Необходимо сделать снимок, чтобы оценить глубину полости, ее расположение. При лечении глубокого кариеса врач обычно предупреждает, что боль может сохраняться в течение 2-3 дней.
- На поврежденную десну наносят заживляющее средство, что ускорит заживление и боль пройдет быстрее.
- При перегреве тканей боль пройдет только в случае, когда ткани восстановятся или отомрут. Необходимо следить за динамикой неприятных ощущений.
- Соблюдать протокол постановки пломбы.
В остальных случаях, по словам стоматолога-терапевта, работу нужно переделать.
Также врач отмечает, что не стоит экономить на здоровье зубов и лечить кариес "по акции", ведь некачественное лечение может обернуться более дорогим исправлением ошибок, если уж не говорить о том, что в таких условиях можно и лишиться зуба.