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1 час назад

Почему болит зуб с удаленным нервом и что с этим делать

Мира Маркина
Андрей Опаринэксперт

Многие после лечения зубов сталкиваются с такой проблемой - боль ощущается в зубе, который, казалось бы "мертвый", ведь в нем были удалены все нервы и прочищены каналы. Возможно, уже даже была установлена коронка, а боль почему-то снова проявляется. Рамблер постарался разобраться, почему такое происходит, и спросил о причинах у экспертов.

Почему болит зуб с удаленным нервом и что с этим делать
Фото: unsplash.comunsplash.com

Причины могут быть такие:

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Дебондинг(нарушение сцепления пломбы с дном отпрепарированной полости зуба). То есть во время приклеивания пломбы что-то пошло не так. Именно в одной точке произошёл отрыв(не вся пломба) - пациент из-за этого чувствуют точечную боль.

Повреждение десны (кариес ушёл далеко под десну), и при правильном лечении, к сожалению, десна повредится, но это обратимый процесс, не стоит переживать.

При очень глубоком кариесе, даже если пломба хорошо стоит. Из-за близости к нерву зуб может поднывать некоторое время, но боль постепенно стихает.

Завышение пломбы = боль, и это уже ошибка врача.

В некоторых клиниках используют препарирование без водного охлаждения, что приводит к перегреву пульпы, а это снова боль. Это также является грубой ошибкой.
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

Устранение болей происходит по-разному:

Стоматолог-терапевт Погорельцева Дина Александровна рекомендует для начала сделать снимок, а за дальнейшие действия уже стоит отвечать врачу:

- Необходимо сделать снимок, чтобы оценить глубину полости, ее расположение. При лечении глубокого кариеса врач обычно предупреждает, что боль может сохраняться в течение 2-3 дней.

- На поврежденную десну наносят заживляющее средство, что ускорит заживление и боль пройдет быстрее.

- При перегреве тканей боль пройдет только в случае, когда ткани восстановятся или отомрут. Необходимо следить за динамикой неприятных ощущений.

- Соблюдать протокол постановки пломбы.

В остальных случаях, по словам стоматолога-терапевта, работу нужно переделать.

Также врач отмечает, что не стоит экономить на здоровье зубов и лечить кариес "по акции", ведь некачественное лечение может обернуться более дорогим исправлением ошибок, если уж не говорить о том, что в таких условиях можно и лишиться зуба.

Болезни и лекарства,Андрей Опарин,
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