Три вопроса доктору: о стоматите, диете и задержке развития

Читатели “Рамблера” задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале ответы на вопросы о лечении стоматита дома, питании при почечной недостаточности и о том, к кому обращаться с задержкой речевого развития.
Фото: unsplash.comunsplash.com
Как облегчить состояние при стоматите до приема врача
Видео дня
Самые важные составляющие лечения стоматита - антисептика и эпителизация. В качестве антисептика можно использовать хорошо известные нам средства: перекись, раствор марганцовки, фурацилин, мирамистин. Ни в коем случае не полоскайте ими рот полностью - наносить раствор нужно точечно, для этого используйте ушную палочку - обмокните ее и нанесите на язвочку, подержите пару секунд. Повторите это действие несколько раз.
Рана заживет через 3-5 дней. Частота обработки раны позволит существенно ускорить процесс заживления.
Что нельзя употреблять в пищу при почечной недостаточности
Когда речь идет о почечной недостаточности, мы понимаем, что в первую очередь необходимо соблюдать диету с ограничением белка. Есть множество исследований, которые показали, что при снижении количества белка, снижается прогрессирование почечной недостаточности в полтора-два раза. Ограничивая поступление белка, мы также ограничиваем поступление фосфора. Это очень важно для здоровья почек.
Из белка образуется большая часть так называемых урмических токсинов, которые очень плохо выводятся при почечной недостаточности. Основная задача при соблюдении диеты - отдать предпочтение больше растительному белку, нежели животному.
То, насколько необходимо ограничить белок, рассчитывается индивидуально, исходя из возраста пациента, показателей почечной недостаточности, веса.
Самое важное правило - это ограничение поступление белка, фосфора, натрия калия. Эти элементы не нужно полностью исключать, но за ними нужно следить. Самое большое количество белка растительного происхождения, безусловно, содержится в фасоли, а фосфора - в гречке.
Помните, что диета должна составляться индивидуально, исходя из особенностей организма каждого человека.
К кому обратиться при задержке речевого развития
Врачом, который диагностирует и лечит задержку речевого развития, является детский невролог. При подозрении на умственную отсталость или аутизм невролог может направить ребенка на прием к другим специалистам – нейропсихологу или психиатру. Лечение задержки речевого развития обычно происходит с помощью правильно подобранной индивидуальной программы занятий с логопедом. Такие занятия представляют собой специальные упражнения для запуска и развития речи и обычно включают в себя артикуляционную гимнастику, игровые техники и логопедический массаж, благодаря которому можно нормализовать тонус мышц языка, круговой мышцы рта, улучшить кровоснабжение органов артикуляции. Стоит отметить, что если речь у ребенка запаздывает на полгода-год, он понимает фразы, и его интеллект не снижен, то логопедических занятий в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы речь постепенно дошла в показателях до нормы.
Вместе с тем, детям, у которых выявляются грубые задержки развития, обычно назначают занятия уже с логопедом-дефектологом. Такие занятия отличаются от обычных логопедических занятий тем, что логопед-дефектолог умеет результативно работать с детьми, плохо понимающими речь.