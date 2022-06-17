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1 час назад

Три вопроса доктору: о стоматите, почечной недостаточности и задержке речевого развития

Мира Маркина
Виноградова Татьяна Анатольевнаэксперт,Прокофьев Денис Александровичэксперт,Мягкова Ирина Васильевнаэксперт

Читатели “Рамблера” задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале ответы на вопросы о лечении стоматита дома, питании при почечной недостаточности и о том, к кому обращаться с задержкой речевого развития.

Три вопроса доктору: о стоматите, диете и задержке развития
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как облегчить состояние при стоматите до приема врача

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Самые важные составляющие лечения стоматита - антисептика и эпителизация. В качестве антисептика можно использовать хорошо известные нам средства: перекись, раствор марганцовки, фурацилин, мирамистин. Ни в коем случае не полоскайте ими рот полностью - наносить раствор нужно точечно, для этого используйте ушную палочку - обмокните ее и нанесите на язвочку, подержите пару секунд. Повторите это действие несколько раз.
Виноградова Татьяна Анатольевна
Виноградова Татьяна Анатольевна Стоматолог-терапевт, врач высшей категории

Второй момент - эпителизация. Если дома нет витамина А, В или Е, то возьмите любое масло (оливковое, подсолнечные или облепиховое) и смажьте язвочку.

В повседневной жизни придерживайтесь простых правил: столовые приборы должны быть индивидуальными - ешьте своей вилкой, временно исключите кислое и соленое из рациона.
Виноградова Татьяна Анатольевна
Виноградова Татьяна Анатольевна Стоматолог-терапевт, врач высшей категории

Рана заживет через 3-5 дней. Частота обработки раны позволит существенно ускорить процесс заживления.

Что нельзя употреблять в пищу при почечной недостаточности

Когда речь идет о почечной недостаточности, мы понимаем, что в первую очередь необходимо соблюдать диету с ограничением белка. Есть множество исследований, которые показали, что при снижении количества белка, снижается прогрессирование почечной недостаточности в полтора-два раза. Ограничивая поступление белка, мы также ограничиваем поступление фосфора. Это очень важно для здоровья почек.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Из белка образуется большая часть так называемых урмических токсинов, которые очень плохо выводятся при почечной недостаточности. Основная задача при соблюдении диеты - отдать предпочтение больше растительному белку, нежели животному.

То, насколько необходимо ограничить белок, рассчитывается индивидуально, исходя из возраста пациента, показателей почечной недостаточности, веса.

Самое важное правило - это ограничение поступление белка, фосфора, натрия калия. Эти элементы не нужно полностью исключать, но за ними нужно следить. Самое большое количество белка растительного происхождения, безусловно, содержится в фасоли, а фосфора - в гречке.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Помните, что диета должна составляться индивидуально, исходя из особенностей организма каждого человека.

К кому обратиться при задержке речевого развития

Врачом, который диагностирует и лечит задержку речевого развития, является детский невролог. При подозрении на умственную отсталость или аутизм невролог может направить ребенка на прием к другим специалистам – нейропсихологу или психиатру. Лечение задержки речевого развития обычно происходит с помощью правильно подобранной индивидуальной программы занятий с логопедом. Такие занятия представляют собой специальные упражнения для запуска и развития речи и обычно включают в себя артикуляционную гимнастику, игровые техники и логопедический массаж, благодаря которому можно нормализовать тонус мышц языка, круговой мышцы рта, улучшить кровоснабжение органов артикуляции. Стоит отметить, что если речь у ребенка запаздывает на полгода-год, он понимает фразы, и его интеллект не снижен, то логопедических занятий в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы речь постепенно дошла в показателях до нормы.
Мягкова Ирина Васильевна
Мягкова Ирина ВасильевнаДетский врач логопед-дефектолог «СМ-Клиника. Дети»

Вместе с тем, детям, у которых выявляются грубые задержки развития, обычно назначают занятия уже с логопедом-дефектологом. Такие занятия отличаются от обычных логопедических занятий тем, что логопед-дефектолог умеет результативно работать с детьми, плохо понимающими речь.

Болезни и лекарства,Ирина Мягкова,Татьяна Виноградова,
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