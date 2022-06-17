Три вопроса доктору: о стоматите, диете и задержке развития

Врачом, который диагностирует и лечит задержку речевого развития, является детский невролог. При подозрении на умственную отсталость или аутизм невролог может направить ребенка на прием к другим специалистам – нейропсихологу или психиатру. Лечение задержки речевого развития обычно происходит с помощью правильно подобранной индивидуальной программы занятий с логопедом. Такие занятия представляют собой специальные упражнения для запуска и развития речи и обычно включают в себя артикуляционную гимнастику, игровые техники и логопедический массаж, благодаря которому можно нормализовать тонус мышц языка, круговой мышцы рта, улучшить кровоснабжение органов артикуляции. Стоит отметить, что если речь у ребенка запаздывает на полгода-год, он понимает фразы, и его интеллект не снижен, то логопедических занятий в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы речь постепенно дошла в показателях до нормы.



Мягкова Ирина Васильевна Детский врач логопед-дефектолог «СМ-Клиника. Дети»