Врач назвала неожиданный симптом хронического тонзиллита

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева рассказала о показаниях к полному удалению миндалин.

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Что такое миндалины?

Говоря языком врачей, миндалины — это скопления лимфоидной ткани в области носоглотки и ротовой полости. И правильно их называть «небные миндалины». А если говорить проще, то это два образования в глубине глотки, по бокам. Похожи эти образования на миндальные орехи, отсюда и их название. Миндалины можно увидеть, если перед зеркалом широко раскрыть рот.

Небные миндалины — это своеобразные защитные ворота организма, они стоят на страже нашего здоровья и активно «работают» в составе иммунной системы. Именно миндалины играют главную роль в противодействии инфекциям, которые хотят проникнуть в организм воздушно-капельным путём. Но иногда миндалины не справляются, воспаляются – и это приводит к разным патологиям. И врач может рекомендовать тонзиллэктомию, то есть удаление миндалин.

Какие существуют показания к полному удалению миндалин? Частые ангины (раз в год или чаще), постоянные болевые ощущения в горле, воспалительные процессы. Бывает так, что пациент прошел курс лечения, выполнил все назначения врача, выздоровел и перестал чувствовать боль в горле. Но уже через несколько дней болевые ощущения вернулись, опять стал развиваться воспалительный процесс. Подобные ситуации — однозначный повод для тщательной консультации ЛОРа. Скорее всего, врач предложит удалить миндалины.

Хронический тонзиллит с осложнениями. Тонзиллит — это и есть воспаление миндалин. Диагностируется он очень часто и вполне может претендовать на статус самого распространенного инфекционного заболевания. В случае, когда тонзиллит перетекает в хроническую форму, в организме постоянно присутствует очаг инфекции. Это может привести к осложнениям на суставы, сердце, почки, мочевыводящие пути, нервную систему. Поэтому врачи могут рекомендовать удаление миндалин при ревматизме, полиартрите, нарушениях ритма сердца. Хронический тонзиллит может стать причиной пиелонефрита, который, в свою очередь, может привести к почечной недостаточности и даже к уросепсису.

Если пациент перенес острый миокардит, то кардиолог назначит консультацию ЛОРа. Если у пациента наблюдаются проблемы со щитовидной железой, нужна также консультация ЛОРа. Вполне возможно, что удаление миндалин не понадобится, и необходимый эффект окажут терапевтические процедуры (промывание). В случае, если терапевтическое лечение (2-3 курса) не приводит к выздоровлению, врачи рекомендуют переходить к радикальным мерам, то есть, к удалению.

Возможно, вы удивитесь, но прыщи на коже лица (акне) также могут возникать из-за хронического тонзиллита. ЛОР-врачи знают множество случаев, когда промывание миндалин или их удаление приводило к улучшению состояния кожи и к полному избавлению от ненавистных прыщей.

Синдром обструктивного апноэ (храп, сопровождающийся остановками дыхания во сне). При увеличенных в размерах небных миндалинах может нарушаться дыхание во сне. Это связано с тем, что в положении лёжа увеличенные миндалины перекрывают дыхательные пути. Апноэ сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, мешает человеку полноценно отдыхать во время сна, вызывает нарушения памяти, быструю утомляемость.

Опасно ли удаление миндалин?