Врач назвала неожиданный симптом хронического тонзиллита

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева рассказала о показаниях к полному удалению миндалин.
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Что такое миндалины?
Говоря языком врачей, миндалины — это скопления лимфоидной ткани в области носоглотки и ротовой полости. И правильно их называть «небные миндалины». А если говорить проще, то это два образования в глубине глотки, по бокам. Похожи эти образования на миндальные орехи, отсюда и их название. Миндалины можно увидеть, если перед зеркалом широко раскрыть рот.
Небные миндалины — это своеобразные защитные ворота организма, они стоят на страже нашего здоровья и активно «работают» в составе иммунной системы. Именно миндалины играют главную роль в противодействии инфекциям, которые хотят проникнуть в организм воздушно-капельным путём. Но иногда миндалины не справляются, воспаляются – и это приводит к разным патологиям. И врач может рекомендовать тонзиллэктомию, то есть удаление миндалин.
Какие существуют показания к полному удалению миндалин?
- Частые ангины (раз в год или чаще), постоянные болевые ощущения в горле, воспалительные процессы. Бывает так, что пациент прошел курс лечения, выполнил все назначения врача, выздоровел и перестал чувствовать боль в горле. Но уже через несколько дней болевые ощущения вернулись, опять стал развиваться воспалительный процесс. Подобные ситуации — однозначный повод для тщательной консультации ЛОРа. Скорее всего, врач предложит удалить миндалины.
- Хронический тонзиллит с осложнениями. Тонзиллит — это и есть воспаление миндалин. Диагностируется он очень часто и вполне может претендовать на статус самого распространенного инфекционного заболевания. В случае, когда тонзиллит перетекает в хроническую форму, в организме постоянно присутствует очаг инфекции. Это может привести к осложнениям на суставы, сердце, почки, мочевыводящие пути, нервную систему. Поэтому врачи могут рекомендовать удаление миндалин при ревматизме, полиартрите, нарушениях ритма сердца. Хронический тонзиллит может стать причиной пиелонефрита, который, в свою очередь, может привести к почечной недостаточности и даже к уросепсису.
- Если пациент перенес острый миокардит, то кардиолог назначит консультацию ЛОРа. Если у пациента наблюдаются проблемы со щитовидной железой, нужна также консультация ЛОРа. Вполне возможно, что удаление миндалин не понадобится, и необходимый эффект окажут терапевтические процедуры (промывание). В случае, если терапевтическое лечение (2-3 курса) не приводит к выздоровлению, врачи рекомендуют переходить к радикальным мерам, то есть, к удалению.
- Возможно, вы удивитесь, но прыщи на коже лица (акне) также могут возникать из-за хронического тонзиллита. ЛОР-врачи знают множество случаев, когда промывание миндалин или их удаление приводило к улучшению состояния кожи и к полному избавлению от ненавистных прыщей.
- Синдром обструктивного апноэ (храп, сопровождающийся остановками дыхания во сне). При увеличенных в размерах небных миндалинах может нарушаться дыхание во сне. Это связано с тем, что в положении лёжа увеличенные миндалины перекрывают дыхательные пути. Апноэ сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, мешает человеку полноценно отдыхать во время сна, вызывает нарушения памяти, быструю утомляемость.
Опасно ли удаление миндалин?
Сама процедура не несет опасности для организма. Но многие пациенты все равно опасаются и с трудом решаются на операцию — они полагают, что после удаления организм будет еще более подвержен инфекциям. Очень важно понимать, что врач никогда не назначает операцию, которая ухудшит качество жизни пациента. И всегда пытается вылечить пациента консервативными методами, без радикального вмешательства. Но если уж врач рекомендует удаление миндалин, значит, без них пациент будет действительно меньше страдать как от ЛОР-заболеваний.