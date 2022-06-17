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2 часа назад

Врач рассказала о симптомах клещевого энцефалита

Vse42.ru

Кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова объяснила, по каким симптомам можно определить, что человек заболел клещевым энцефалитом.

Врач рассказала о симптомах клещевого энцефалита
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала Гергесова, симптомы приходят резко и неожиданно, у человека появляется интоксикация и лихорадка, в связи с чем температура поднимается до 38-39 градусов.

– Больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, нарушается сон,

добавила врач в разговоре с "Известиями".

Кроме того, начинается гиперемия – у зараженного выступают покраснения на лице, шее, верхней половине груди. Также проявляются "конъюнктивы глаз".

Гергесова отметила, что инкубационный период инфекции может составлять от одного до 30 дней, но чаще всего занимает от одной до двух недель. При этом энцефалит развивается в основном без клинических проявлений, они возникают лишь у 2% заболевших.

Болезни и лекарства,
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