Врач рассказала о симптомах клещевого энцефалита

Как рассказала Гергесова, симптомы приходят резко и неожиданно, у человека появляется интоксикация и лихорадка, в связи с чем температура поднимается до 38-39 градусов.

Гергесова отметила, что инкубационный период инфекции может составлять от одного до 30 дней, но чаще всего занимает от одной до двух недель. При этом энцефалит развивается в основном без клинических проявлений, они возникают лишь у 2% заболевших.