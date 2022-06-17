Почему появляются новые родинки и когда стоит беспокоиться

Родинки, невусы, новообразования на коже - все это является синонимами одного и того же кожного процесса. Родинками принято считать пигментные пятна, состоящие из клеток кожи (меланоцитов) - это мелкие пятна (до 3-5 мм в диаметре) различной окраски. От светло-коричневого до почти черного. Рамблер пообщался с экспертом, чтобы разобраться, почему они появляются и в каких случаях стоит обращаться к врачу.
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Большинство родинок являются врожденными и имеют генетическую «программу», то есть их наличие зависит от того сколько их у родителей. Как правило, малыш рождается с отсутствием невусов, а в течении первых 2-3 лет жизни, при знакомстве с ультрафиолетом, могут появляться первые родинки. Они увеличиваются вместе с ростом организма и становятся более заметными.
Так же выделяют и сосудистые невусы или родинки-гемангиомы - это доброкачественные образования. При травматизации подобные иногда достаточно сильно кровоточат. Появится они могут как с рождения, так и в более старшем возрасте.
Достаточно часто в пожилом возрасте появляются коричневые пятна с незначительным шелушением и называются они себорейные кератомы или « возрастные бляшки». Образования представляют только косметический дефект и не склонны к трансформации. Хотя они могут иметь все признаки злокачественности процесса. Только врач с дерматоскопом после осмотра и всех необходимых анализов может дать заключение об опасности родинки. Предрасполагающим фактором к появлению родинок может стать посещение солярия. Здесь нет безопасного времени или количества посещений. Он вреден в любом виде и количестве, так же, как и солнечные ожоги и частое пребывание на солнце без использования солнцезащитных средств.
Поводом для беспокойства может стать внезапное появление родинки в месте, где ее не было, у пациентов старшего возраста. Здесь ведущую роль играет возраст. У молодых пациентов родинки могут появляться, и они совершенно безопасны.
Если родинка стала зудеть, кровоточить или мокнуть, появились язвочки на поверхности или изменился цвет или форма, то это однозначная причина записаться на осмотр к доктору.
Частое травмирование родинки или нахождение в месте, подвергшемся солнечному ожогу, так же должно насторожить.