Почему появляются новые родинки и когда стоит беспокоиться

Достаточно часто в пожилом возрасте появляются коричневые пятна с незначительным шелушением и называются они себорейные кератомы или « возрастные бляшки». Образования представляют только косметический дефект и не склонны к трансформации. Хотя они могут иметь все признаки злокачественности процесса. Только врач с дерматоскопом после осмотра и всех необходимых анализов может дать заключение об опасности родинки. Предрасполагающим фактором к появлению родинок может стать посещение солярия. Здесь нет безопасного времени или количества посещений. Он вреден в любом виде и количестве, так же, как и солнечные ожоги и частое пребывание на солнце без использования солнцезащитных средств.



Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог