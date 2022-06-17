Уролог рассказал, что может привести к удалению почек

«Нередки случаи, когда молодые ребята, школьники, просто посидев в летний период на парапете, на гранитной набережной, ничего под себя не подстелив, получают простатит. Что касается женщин, девушек — у них велики риски развития цистита, то есть острого воспалительного процесса в мочевом пузыре с возможностью распространения вверх по мочевыводящим путям к почкам. Далее может возникнуть острый пиелонефрит и даже абсцесс, гнойники в тканях, которые требуют хирургического вмешательства. То есть не нужно совершать таких неверных поступков, особенно в путешествиях, которые могут привести к срочному вызову скорой помощи. Потому что если воспалительный процесс набрал слишком большой оборот, это все может развиться до нефрэктомии, полного удаления почек», — подчеркнул Владимир Степанов.