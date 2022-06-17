Почему на коже появляются красные родинки

Возникновение ангиом — красных родинок на поверхности тела вызывает дискомфорт, так как придает этому участку кожи болезненный и неэстетичный вид. Но с чем связаны эти новообразования, как от них избавиться и нужно ли бежать к врачу при их появлении, выясняла «Вечерняя Москва».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам дерматолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой, красные родинки — это не что иное, как расширенные микрососуды, находящиеся в коже, по типу гемангиом, то есть доброкачественной опухоли, состоящей из самостоятельно инволюционирующих эндотелиальных клеток кровеносных сосудов.

— Их возникновение связано с двумя факторами, — подчеркнула врач. — Первый — возрастные изменения, происходящие в организме, которые сопровождаются появлением сосудистых опухолей, исходящих из кровеносных или лимфатических сосудов.

Галлямова добавила, что эти отметины часто отличаются по форме и цвету: плоские, узловые, звездчатые.

— Цвет так называемой родинки может быть красным или розово-синим. Точечные ангиоматозные образования могут выступать над поверхностью кожи или быть плоскими с небольшими ответвлениями мелких кровеносных сосудов, — отметила врач.

Вторая причина возникновения ангиом на теле, продолжила медик, связана с нарушением метаболизма или с развитием болезни печени. Однако научных подтверждений данной версии пока нет.