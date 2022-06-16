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32 минуты назад

Врач назвал основные причины покраснения глаз и век

Lenta.ru

Кандидат медицинских наук, ведущий офтальмолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Агеев назвал основные причины покраснения век и глаз, или гиперемии, как ее называют врачи. Его слова передает издание «Доктор Питер».

Врач назвал основные причины покраснения глаз и век
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметил, что покраснения глаз могут вызвать неправильно подобранные контактные линзы. Эксперт предупредил, что ненадлежащий уход за контактными линзами также может спровоцировать воспаление конъюнктивы и привести к синдрому «красных глаз». Чтобы этого избежать, он рекомендует тщательно очищать контактные линзы и регулярно их менять.

Еще одной причиной покраснения глаз и век, по мнению специалиста, могут стать ЛОР-заболевания. Офтальмолог уточнил, что гаймориты, синуситы, отиты или в редких случаях даже воспалительные процессы в полости рта, могут также привести к гиперемии.

Любые раздражения поверхности глаза, в том числе попадание в глаз инородных частиц, могут привести к покраснению, по мнению врача. Агеев уточнил, что в этом случае не стоит усиленно моргать или тереть глаза. Достаточно устранить раздражающий, травмирующий агент и очистить глаз.

Эксперт объяснил, что высыхание слезной пленки может спровоцировать острое воспаление и расширение кровеносных сосудов глаза. Засушливый климат, курение или нахождение в сухом помещении лишь усугубит ситуацию и приведет к негативным последствиям. Чтобы защитить свое здоровье, врач рекомендует использовать увлажнители воздуха, как можно чаще проветривать комнату и отказаться от курения в помещении.

Аллергический отек конъюнктивы, воспаление глаз, частое использование специальных сосудосуживающих капель и переутомление также могут спровоцировать гиперемию, резюмировал офтальмолог.

Болезни и лекарства,Владимир Агеев,
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