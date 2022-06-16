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35 минут назад

Головная боль может оказаться симптомом опасного заболевания

Крестьянская жизнь

Головные боли – обычное явление для многих людей. Однако врачи предупреждают: регулярные проблемы с самочувствием могут быть связаны с развитием серьезных заболеваний.

Головная боль может оказаться симптомом опасного заболевания
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

По словам специалистов, хроническая головная боль наблюдается у пациентов, которые столкнулись с ухудшением зрения. Такой симптом проявляется при перенапряжении органов, тусклом освещении и во время долгой работы за компьютером.

Еще одно заболевание, которое сопровождается болью в голове, — опухоль мозга. При этом неприятные ощущения усиливаются утром или ночью, при кашле и чихании.

Также сдавливающие боли в голове могут оказаться симптомом COVID-19 или постковидного синдрома. По словам экспертов, у некоторых пациентов этот симптом сохраняется несколько дней, в то время как у других неприятные ощущения не проходят спустя несколько месяцев.

Как отмечают специалисты, хроническая мигрень после удара по голове может быть связана с субдуральной гематомой, которая сопровождается внутренним кровотечением. При этом симптомы могут проявиться спустя несколько дней после получения травмы. В этом случае эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Наконец, головные боли могут свидетельствовать о низком уровне сахара в крови. Это связано с тем, что мозг — один из первых органов, который начинает страдать от гипогликемии, пишет Eat This Not That!.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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