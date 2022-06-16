Врач назвала опасные лекарства, которые продают без рецепта

При легкой простуде или ОРВИ многие не спешат обращаться к врачу, пытаясь лечиться самостоятельно, в аптеках всегда можно купить безрецептурные препараты. Принято считать, что особого вреда такие лекарства не наносят, но на самом деле это не так. Подробности читайте в нашей новости.

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Семейный врач, пульмонолог Валентин Шишкин предупредил россиян об опасных последствиях бесконтрольного приема лекарств. Специалист рекомендует не пить без назначения врача любые препараты, в составе которых есть ацетилсалициловая кислота. Также лучше отказаться об обезболивающих.

Обезболивающие опасны при хирургических патологиях и при инфаркте миокарда, — предупреждает врач. — Обезболивающие средства — любые, неважно к какой группе относящиеся — маскируют симптомы и затрудняют диагностику того или иного заболевания. Иногда это может быть фатально для пациента.



Валентин Шишкин

семейный врач, пульмонолог

Врач также отметил, что лучше не давать детям безрецептурные средства от кашля, они могут только усугубить состояние, и с осторожностью принимать противовирусные препараты и средства от изжоги.