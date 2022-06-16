Врач предупредил об опасности ношения галстука летом

Врач предупредил об опасности галстука в теплую погоду. По словам кардиолога Владимира Хорошева, сильно затянутый галстук ухудшает кровоснабжение, что может спровоцировать инсульт, сообщает радио Sputnik.

«Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце», – отметил специалист.

По его словам, даже если слегка пережать вены на шее, голова переполнится кровью, лицо побагровеет, а внутри может произойти отек внешней оболочки мозга.

«Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт», – предупредил Хорошев.

Он напомнил, что в теплую погоду кровь становится более вязкой, и ношение галстука в таких условиях может привести к образованию тромбов. Врач порекомендовал по возможности не носить галстук летом либо снимать его сразу, когда важные мероприятия закончились.