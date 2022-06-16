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1 час назад

Врач предупредил об опасности ношения галстука летом

Мир24

Врач предупредил об опасности галстука в теплую погоду. По словам кардиолога Владимира Хорошева, сильно затянутый галстук ухудшает кровоснабжение, что может спровоцировать инсульт, сообщает радио Sputnik.

Врач предупредил об опасности ношения галстука летом
Фото: Мир24Мир24

«Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце», – отметил специалист.

По его словам, даже если слегка пережать вены на шее, голова переполнится кровью, лицо побагровеет, а внутри может произойти отек внешней оболочки мозга.

«Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт», – предупредил Хорошев.

Он напомнил, что в теплую погоду кровь становится более вязкой, и ношение галстука в таких условиях может привести к образованию тромбов. Врач порекомендовал по возможности не носить галстук летом либо снимать его сразу, когда важные мероприятия закончились.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, ношение каких предметов одежды может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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