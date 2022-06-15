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44 минуты назад

Врачи назвали пять запахов тела, которые говорят о болезнях

Вечерняя Москва

Эксперты назвали пять телесных запахов, которые могут говорить о болезнях.

Врачи назвали пять запахов тела, которые говорят о болезнях
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первый из них — это «фруктовое» дыхание, что способно быть следствием диабетического кетоацидоза. Уточняется, что оно возникает при истощении инсулина и резком повышении уровня сахара в крови.

Специалисты говорят, что таким нарушением чаще всего страдают люди с диабетом первого типа. Диабетический кетоацидоз часто сочетается с другими симптомами диабета, такими как усталость, затуманенное зрение, необъяснимая потеря веса и сухость во рту.

Другим тревожным знаком может стать слишком сильный запах ног. Причиной этого врачи называют грибковую инфекцию, а дополнительными признаками являются шелушащаяся кожа вокруг пальцев ног, волдыри, покраснение и микоз.

Кроме того, усиление неприятного запаха фекалий может являться признаком непереносимости лактозы. Она возникает из-за того, что тонкий кишечник не производит достаточно фермента лактазы, который позволяет переваривать лактозу.

Если ваши газы или фекалии начинают пахнуть особенно плохо после употребления небольшого количества молока, следует обратиться к врачу. Также к возможным симптомам болезни, по мнению врачей, относится усиление запаха мочи.

Это может говорить об инфекции мочевыводящих путей, но с этим заболеванием в силу физиологии чаще сталкиваются женщины. Последним подозрительным запахом будет дурной «аромат» изо рта по утрам.

Это может говорить о том, что у человека во сне нарушается дыхание. Подобный симптом, по словам специалистов, провоцирует излишний храп и заставляет человека дышать через рот, что способствует распространению бактерий в ротовой полости, передает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,
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