Врачи назвали пять запахов тела, которые говорят о болезнях

Эксперты назвали пять телесных запахов, которые могут говорить о болезнях.

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Первый из них — это «фруктовое» дыхание, что способно быть следствием диабетического кетоацидоза. Уточняется, что оно возникает при истощении инсулина и резком повышении уровня сахара в крови.

Специалисты говорят, что таким нарушением чаще всего страдают люди с диабетом первого типа. Диабетический кетоацидоз часто сочетается с другими симптомами диабета, такими как усталость, затуманенное зрение, необъяснимая потеря веса и сухость во рту.

Другим тревожным знаком может стать слишком сильный запах ног. Причиной этого врачи называют грибковую инфекцию, а дополнительными признаками являются шелушащаяся кожа вокруг пальцев ног, волдыри, покраснение и микоз.

Кроме того, усиление неприятного запаха фекалий может являться признаком непереносимости лактозы. Она возникает из-за того, что тонкий кишечник не производит достаточно фермента лактазы, который позволяет переваривать лактозу.

Если ваши газы или фекалии начинают пахнуть особенно плохо после употребления небольшого количества молока, следует обратиться к врачу. Также к возможным симптомам болезни, по мнению врачей, относится усиление запаха мочи.

Это может говорить об инфекции мочевыводящих путей, но с этим заболеванием в силу физиологии чаще сталкиваются женщины. Последним подозрительным запахом будет дурной «аромат» изо рта по утрам.