Какие болезни можно выявить по пальцам рук и ног

Изменение формы ногтевой пластины или ее цвета может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Снижение чувствительности или боль в пальцах — явный признак ревматологических болезней, артритов или эндокринных недугов. О каких еще проблемах может предупреждать нарушение формы или внешнего вида пальцев рук и ног, а также ногтевой пластины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Болевые ощущения

Видео дня

По словам врача-терапевта, врач-гастроэнтеролога «СМ-Клиники» Елены Морошкиной, в организме все взаимосвязано, поэтому часто по тем или иным изменениям пальцев рук и ног можно предположить вероятный диагноз или хотя бы сузить диагностический поиск.

Так, первое, на что стоит обращать внимание, — это возникновение болевых ощущений:

— Признак, который вряд ли останется незамеченным. Если вы не можете объяснить, с чем связано возникновение дискомфорта и накануне вы не получали ушибов, ожогов или порезов в этих областях, — это повод обратиться к врачу. Причины возникновения боли могут быть самые разные — артриты, артрозы, лигаментит, подагра и остеомиелит.

Морошкина подчеркнула, что часто боль сопровождается покраснением или онемением пальцев.

Снижение чувствительности

Может наблюдаться при заболеваниях нервной системы (различные дорсопатии, невропатиии), нарушение кровоснабжения — при варикозной болезни или атеросклерозе сосудов нижних конечностей, синдроме Рейно. При ревматологических болезнях — ревматоидном артрите, системных васкулитах — чувствительность пальцев рук и ног может тоже снижаться.

— При эндокринных заболеваниях (гипотиреозе или сахарном диабете) тоже возникают подобные ощущения. Также причиной могут быть травмы рук и ног в прошлом.

Врач отметила, что особенно важно обращать внимание на длительно незаживающие ранки — от семи дней и более.

Изменение формы пальцев

Синдром барабанных палочек, который иначе еще называют колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев на руках, может быть признаком патологии дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

— Утолщение пальцев может говорить об артрите мелких суставов, псориазе, хламидийной инфекции или лимфадените, — уточнила специалист.

Изолированное же утолщение больших пальцев ног часто свидетельствует о подагре.

Изменение ногтевых пластин

По словам Морошкиной, темная полоска на ногтевой пластине может быть следствием удара, или сбоя в пищеварении. Потемнение, по словам эксперта, может предупреждать также о тяжелых и серьезных болезнях — меланоме при раке кожи, что потребует немедленного обследования и лечения:

— Изменение цвета ногтевых пластин от желтого до фиолетового, отслоение или утолщение ногтя может быть признаком онихомикоза или грибка. Бледные ломкие ногти могут говорить о недостатке витаминов и микроэлементов, анемии.

Ногти в виде часовых стекол встречаются при заболеваниях легких, сердца и желудочно-кишечного тракта. Полоски, точки на ногтевой пластине чаще являются следствием травмы (например, при оформлении кутикулы) и реже говорят о заболеваниях сердца.