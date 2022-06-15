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6 минут назад

Терапевт рассказала, как бороться с опоясывающим герпесом

Letidor.ru

Опоясывающий лишай, называемый еще опоясывающим герпесом, — это вирусная инфекция. Ее возбудитель, вирус герпеса, также является возбудителем ветряной оспы — ветрянки, распространенной детской болезни, которой могут заражаться и взрослые. После излечения ветряной оспы герпетический вирус не покидает организм, оставаясь в нервных клетках в дремлющем состоянии.

Терапевт рассказала, как бороться с опоясывающим герпесом
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

При наличии сбоев иммунитета вирус может начать снова поступать в кровь, вызывая опоясывающий герпес.Врач-терапевт Варвара Веретюк рассказала в своем Telegram-канале о том, почему появляется опоясывающий герпес и кто наиболее подвержен риску развития заболевания. Болезнь начинается с появления неприятных ощущений: зуда, жжения, боли или покалывания. А через 1-2 дня появляется сыпь с волдырями, очень похожими на ветрянку. Излюбленные места сыпи — грудь и спина.

Если вы заметили у себя признаки опоясывающего герпеса, нужно немедленно обратиться к врачу. Болезнь успешно лечится, но чем раньше начнется лечение, тем быстрее исчезнут неприятные ощущения.

Болезни и лекарства,
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