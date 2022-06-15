Терапевт рассказала, как бороться с опоясывающим герпесом

Опоясывающий лишай, называемый еще опоясывающим герпесом, — это вирусная инфекция. Ее возбудитель, вирус герпеса, также является возбудителем ветряной оспы — ветрянки, распространенной детской болезни, которой могут заражаться и взрослые. После излечения ветряной оспы герпетический вирус не покидает организм, оставаясь в нервных клетках в дремлющем состоянии.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

При наличии сбоев иммунитета вирус может начать снова поступать в кровь, вызывая опоясывающий герпес.Врач-терапевт Варвара Веретюк рассказала в своем Telegram-канале о том, почему появляется опоясывающий герпес и кто наиболее подвержен риску развития заболевания. Болезнь начинается с появления неприятных ощущений: зуда, жжения, боли или покалывания. А через 1-2 дня появляется сыпь с волдырями, очень похожими на ветрянку. Излюбленные места сыпи — грудь и спина.