Врач объяснила, что нельзя делать при кровотечении из носа

С кровотечением из носа хотя бы раз в жизни сталкивался любой человек. Как правило, основными причинами подобного явления становятся механические повреждения и травмы слизистой или резкое повышение давления. Как правильно остановить носовое кровотечение, читайте в нашей новости.

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Самая главная ошибка, которую совершает практически каждый при носовом кровотечение — запрокидывание головы назад. Этого делать нельзя, кровь стекает по задней стенке глотки в пищевод и желудок, может возникнуть тошнота или даже рвота.