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1 час назад

Врач объяснила, что нельзя делать при кровотечении из носа

Letidor.ru

С кровотечением из носа хотя бы раз в жизни сталкивался любой человек. Как правило, основными причинами подобного явления становятся механические повреждения и травмы слизистой или резкое повышение давления. Как правильно остановить носовое кровотечение, читайте в нашей новости.

Врач объяснила, что нельзя делать при кровотечении из носа
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Самая главная ошибка, которую совершает практически каждый при носовом кровотечение — запрокидывание головы назад. Этого делать нельзя, кровь стекает по задней стенке глотки в пищевод и желудок, может возникнуть тошнота или даже рвота.

Если кровотечение не останавливается, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. В больнице медики смогут купировать кровотечение и установить причину его появления.

Болезни и лекарства,
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