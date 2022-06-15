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2 часа назад

Симптомы, говорящие о проблемах в работе сердца

Вечерняя Москва

Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, так как они говорят о проблемах в работе сердца.

Симптомы, говорящие о проблемах в работе сердца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще говорят о центре грудной клетки.

Но есть и другие симптомы, указывающие на проблему. В их числе нехватка воздуха при ходьбе, сухой кашель или подкашливание, быстрая утомляемость и слабость, отеки на ногах, головокружение и обмороки. При появлении подобных симптомов стоит пройти обследование для точной постановки диагноза и назначения лечения, передает aif.ru.

Он добавил, что залог успешного лечения пациента — это раннее начало, современная и эффективная терапия, доверие пациента врачу и регулярное наблюдение.

Болезни и лекарства,
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