Симптомы, говорящие о проблемах в работе сердца

Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, так как они говорят о проблемах в работе сердца.

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По словам специалиста, обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще говорят о центре грудной клетки.

Но есть и другие симптомы, указывающие на проблему. В их числе нехватка воздуха при ходьбе, сухой кашель или подкашливание, быстрая утомляемость и слабость, отеки на ногах, головокружение и обмороки. При появлении подобных симптомов стоит пройти обследование для точной постановки диагноза и назначения лечения, передает aif.ru.